AI φρούτα, viral δράματα και σκοτεινές ιστορίες: Το αλλόκοτο trend που κατακλύζει το TikTok – Τι είναι το «Fruit Love Island»

Το TikTok ζει αυτές τις ημέρες ένα νέο, παράξενο viral φαινόμενο: βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με φρούτα, λαχανικά και άλλα αντικείμενα που μιλούν, ερωτεύονται, τσακώνονται και μπλέκουν σε ιστορίες που θυμίζουν ριάλιτι, σαπουνόπερα και παιδικό animation μαζί. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται το λεγόμενο Fruit Love Island, μια σειρά σύντομων βίντεο που πατά πάνω στη λογική του γνωστού τηλεοπτικού φορμάτ, μόνο που εδώ οι «παίκτες» είναι φράουλες, μπανάνες και άλλα φρούτα με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Μέσα σε λίγες ημέρες, το trend αυτό εκτοξεύτηκε σε θεαματικά επίπεδα απήχησης, με λογαριασμούς να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές και τεράστια αλληλεπίδραση.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το Fruit Love Island δεν έμεινε μόνο του. Η επιτυχία του άνοιξε τον δρόμο για δεκάδες παραλλαγές, απομιμήσεις και παρακλάδια του ίδιου ύφους, από νέα «Love Island» με γλυκά μέχρι μίνι σειρές τύπου Fruit Paternity Court, όπου τα φρούτα εμπλέκονται σε ιστορίες απιστίας, εγκυμοσύνης, πατρότητας και δημόσιας διαπόμπευσης. Σύμφωνα με το Wired, πολλά από αυτά τα βίντεο έχουν σαφές μισογυνιστικό υπόστρωμα, καθώς οι γυναικείοι χαρακτήρες παρουσιάζονται να εξευτελίζονται, να γελοιοποιούνται ή ακόμη και να κακοποιούνται, συχνά κάτω από ένα περιτύλιγμα «αστείου» ή υπερβολικής διαδικτυακής παραδοξότητας.

Αυτό είναι και το σημείο που κάνει την τάση πιο ανησυχητική από όσο φαίνεται με μια πρώτη ματιά. Ενώ στην επιφάνεια πρόκειται για παράλογο, σχεδόν μετα-χιουμοριστικό περιεχόμενο, στην πράξη αναπαράγονται μοτίβα εξευτελισμού, έμφυλης βίας και τοξικού δράματος. Το Wired σημειώνει ότι αρκετές από αυτές τις ιστορίες μοιάζουν να αντλούν έμπνευση από τα χειρότερα στερεότυπα των ριάλιτι, αλλά χωρίς καμία από τις δικλείδες ή τα όρια που θα υπήρχαν σε μια συμβατική παραγωγή.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, η δημοτικότητα του είδους παραμένει εντυπωσιακή. Το Wall Street Journal έγραψε ότι επεισόδια του Fruit Love Island φτάνουν κατά μέσο όρο σε δεκάδες εκατομμύρια θεάσεις, με κοινό που δεν παρακολουθεί απλώς, αλλά σχολιάζει, ψηφίζει για την εξέλιξη της πλοκής και περιμένει το επόμενο «επεισόδιο» σαν να πρόκειται για κανονικό ριάλιτι. Αυτή ακριβώς η συμμετοχική διάσταση εξηγεί γιατί το trend δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μία περαστική ανοησία του αλγορίθμου, αλλά ως ένα νέο είδος AI microdrama.

Η γοητεία του φαινομένου είναι δύσκολο να εξηγηθεί με παραδοσιακούς όρους ποιότητας. Τα βίντεο έχουν όλα τα γνωστά ελαττώματα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης: επίπεδες και αφύσικες φωνές, περίεργες κινήσεις, ασυγχρονίες στο μοντάζ, άβολη εκφραστικότητα και αισθητική που συχνά θυμίζει κακέκτυπο animation. Κι όμως, ίσως ακριβώς αυτή η αίσθηση του «λάθους» να είναι μέρος της έλξης τους. Το κοινό δεν φαίνεται να ζητά τεχνική αρτιότητα, αλλά ένταση, παραδοξότητα και την επόμενη ακραία στροφή της ιστορίας.

Σε επίπεδο παραγωγής, το φαινόμενο φαίνεται να συνδέεται με ένα εργαλείο που ονομάζεται Object Talk, το οποίο, σύμφωνα με το New York Magazine, μοιάζει να είναι προσαρμοσμένη έκδοση του ChatGPT ή τουλάχιστον ένα σύστημα βασισμένο σε custom prompting για τη δημιουργία τέτοιων χαρακτήρων και σεναρίων. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι πίσω του φαίνεται να βρίσκεται η πλατφόρμα AICenturies.com, που εκπαιδεύει χρήστες στο πώς να φτιάχνουν viral AI περιεχόμενο με έτοιμες φόρμουλες για talking objects, animal podcasts, Roblox rants και άλλα αντίστοιχα formats.

Η σημασία αυτού του στοιχείου είναι μεγάλη, γιατί δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα αυθόρμητο meme, αλλά για μια σχεδόν βιομηχανοποιημένη φόρμουλα παραγωγής viral υλικού. Το New York Magazine περιγράφει πως, με ένα τρόφιμο ως αφετηρία και μια αυτοματοποιημένη αλληλουχία prompts, μπορεί να παραχθεί σε ελάχιστο χρόνο ένα ολόκληρο βίντεο με χαρακτήρα, φωνή, ύφος και ιστορία. Αυτό ρίχνει δραματικά το κόστος και τον χρόνο δημιουργίας, ενώ ανεβάζει την πίεση προς όλο και πιο ακραίες πλοκές για να κρατηθεί η προσοχή του κοινού.

Η ειδικός σε digital trends Fana Yohannes, την οποία επικαλείται το ίδιο δημοσίευμα, βλέπει σε αυτή την εξέλιξη μια μετάβαση: από τα πρώτα «ομιλούντα αντικείμενα» που έδιναν πρακτικές συμβουλές ζωής ή καθαριότητας, στα σημερινά AI microdramas που βασίζονται στην προδοσία, τον εξευτελισμό, τον τρόμο και την υπερβολή. Η δική της εκτίμηση είναι ότι το format μετακινήθηκε από την εκπαιδευτική ή ανάλαφρη χρήση σε μια μηχανή γρήγορου virality και δυνητικά γρήγορου κέρδους.

Το trend απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ορατότητα όταν επώνυμα πρόσωπα άρχισαν να το σχολιάζουν ή να το αναπαράγουν. Η ποπ τραγουδίστρια Zara Larsson αναφέρθηκε σε τέτοιο βίντεο στο TikTok, αλλά ακολούθησε αντίδραση από χρήστες που την κατηγόρησαν ότι προωθεί AI-generated περιεχόμενο, με αποτέλεσμα η σχετική ανάρτηση να μην είναι πλέον διαθέσιμη, σύμφωνα με αναφορές που έχουν κυκλοφορήσει στα social και στον ψηφιακό Τύπο. Αυτό δείχνει ότι το κοινό δεν βλέπει πια αυτά τα formats μόνο ως «χαβαλέ», αλλά και ως μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης για το τι είδους AI κουλτούρα ενισχύεται online.

Στην ουσία, το Fruit Love Island και οι μιμητές του είναι ίσως το πρώτο τόσο καθαρό παράδειγμα ενός viral social-media είδους που δεν γεννήθηκε απλώς από χρήστες ή creators, αλλά από επαναλαμβανόμενα πρότυπα που η ίδια η generative AI μπορεί να παράγει μαζικά και σχεδόν ακαριαία. Αυτό εξηγεί γιατί η τάση δείχνει τόσο εύκολα αναπαραγώγιμη και γιατί εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη έμπνευση· χρειάζεται μόνο η σωστή συνταγή.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο γιατί ο κόσμος παρακολουθεί φράουλες και μπανάνες να ξεκατινιάζονται σε AI μικροδράματα. Είναι και τι λέει αυτό για το πού πηγαίνει το περιεχόμενο στα social media, όταν η ταχύτητα παραγωγής, το χαμηλό κόστος και η επιβράβευση του ακραίου γίνονται πιο σημαντικά από την ποιότητα, το μέτρο ή ακόμη και το στοιχειώδες φίλτρο. Και αυτή είναι μάλλον η πιο σοβαρή πλευρά πίσω από το πιο αλλόκοτο trend των ημερών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



