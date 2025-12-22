Αιχμές Ασλανίδη κατά Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί» – Εντάσεις και έλεγχοι στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Αιχμές Ασλανίδη κατά Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί» - Εντάσεις και έλεγχοι στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών
22 Δεκ. 2025 11:17
Νέες εντάσεις καταγράφονται στο εσωτερικό του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Παύλος Ασλανίδης κατά της Μαρία Καρυστιανού, τόσο για την πολιτική διάσταση που λαμβάνει η δημόσια συζήτηση όσο και για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων.

Σε συνέντευξή του στη Naftemporiki TV, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Το Πρωινό, ο Παύλος Ασλανίδης υποστήριξε ότι «φούσκωσαν τα μυαλά» της Μαρίας Καρυστιανού και ότι δεν παρέμεινε πιστή στις συμφωνίες που είχαν γίνει εντός του Συλλόγου.

Όπως ανέφερε, αυτή την περίοδο το βάρος θα έπρεπε να δίνεται αποκλειστικά στις δικαστικές εξελίξεις και στις εκκρεμείς διαδικασίες, όπως οι εκταφές των σορών των θυμάτων και η συνεργασία με τεχνικούς συμβούλους, υπογραμμίζοντας ότι η ενασχόληση με κόμματα ή φορείς απομακρύνει τον Σύλλογο από τον βασικό του σκοπό.

«Δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή να κάνει αυτή την κίνηση. Τρέχουμε για τα δικαστικά, έχουμε μπροστά μας τις εκταφές των παιδιών μας. Αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν, όχι αν θα κάνουμε κόμματα ή φορείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο, ο Παύλος Ασλανίδης τόνισε ότι, κατά την άποψή του, η Μαρία Καρυστιανού θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου του Συλλόγου, κάνοντας λόγο για «ηθικό ζήτημα». Αναφέρθηκε, επίσης, στη δημοσιότητα που έλαβε το όνομά της μέσω δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή επικοινωνιολόγων και πολιτικών κύκλων αλλοίωσε τον αρχικό προσανατολισμό της κοινής προσπάθειας.


Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έλεγχο στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για «δόλιο χτύπημα» από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΑΔΕ, ο έλεγχος εντάσσεται στο πλαίσιο μιας τυπικής και προβλεπόμενης διαδικασίας διαχειριστικού ελέγχου, χωρίς να συνδέεται με έκτακτα ή στοχευμένα μέτρα.

