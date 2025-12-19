Αιγαίο: Εμπλοκή ελληνικών μαχητικών με δύο οπλισμένα τουρκικά F-16

Για μία ακόμη φορά είχαμε εμπλοκή ελληνικών μαχητικών με δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μεταξύ Λήμνου και Λέσβου.

Συγκεκριμένα, στην τακτική των προκλήσεων με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου επανήλθε σήμερα (19/12/2025), μετά από καιρό, η τουρκική πολεμική αεροπορία.

Ένα ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16 παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο μεταξύ Λήμνου και Λέσβου με αποτέλεσμα να σημειωθεί συναγερμός στην Πολεμική Αεροπορία. Άμεσα απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά F-16 για την αναχαίτισή τους και ενεπλάκησαν με τα τουρκικά μαχητικά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκαν οκτώ παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Οι δύο από τα τουρκικά F-16 και οι υπόλοιπες έξι από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72.

Παράλληλα σημειώθηκαν 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Η μια από 16, δύο από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) και μία από το ATR-72

Η παράνομη δραστηριότητα της Τουρκίας σημειώθηκε στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

