Αιγάλεω: Ένα μαχαίρι, δύο εκδοχές και μια ιστορία που δεν λέγεται ολόκληρη – Τι… μπερδεύει τους Αστυνομικούς

Στο «Τζάνειο» νοσοκομείο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου η 29χρονη που τραυματίστηκε με μαχαίρι από τον 74χρονο πατέρα της, σε μια υπόθεση με δραματικές ανατροπές. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στο Αιγάλεω.

Αιγάλεω: Ένα μαχαίρι, δύο εκδοχές και μια ιστορία που δεν λέγεται ολόκληρη - Τι... μπερδεύει τους Αστυνομικούς
07 Νοέ. 2025 14:33
Pelop News

Μια οικογενειακή τραγωδία που παραλίγο να εξελιχθεί σε φονικό εκτυλίχθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στο Αιγάλεω, όταν μια 29χρονη γυναίκα δέχθηκε μαχαιριά στον λαιμό από τον ίδιο της τον πατέρα, 74 ετών. Παρότι η νεαρή γυναίκα διέψευδε αρχικά ότι εκείνος την τραυμάτισε, υποστηρίζοντας πως τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να τον αποτρέψει από αυτοκτονία, τα στοιχεία των αρχών έδειξαν το αντίθετο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση παραμένει πολύπλοκη. Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έφτασαν πρώτοι στο διαμέρισμα της οδού Θεσσαλονίκης, βρήκαν τη 29χρονη αιμόφυρτη, να προσπαθεί με μια πετσέτα να σταματήσει την αιμορραγία στον λαιμό της.

Δίπλα της, στον πάγκο της κουζίνας, εντοπίστηκε ένα ματωμένο μαχαίρι μήκους 29 εκατοστών, ενώ ο πατέρας της συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Η 29χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο “Τζάνειο”, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έχοντας αποφύγει τα χειρότερα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των γιατρών.

Από την «απόπειρα αυτοκτονίας» στην απόπειρα ανθρωποκτονίας

Αρχικά, η κόρη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως ο πατέρας της προσπάθησε να αυτοκτονήσει, κι εκείνη τραυματίστηκε στην προσπάθεια να τον σταματήσει.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις και τα ευρήματα των ερευνών, προέκυψε ότι ο ηλικιωμένος ήταν εκείνος που επιτέθηκε στην κόρη του.

Σε βάρος του 74χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Οι γείτονες μιλούν για μια ήσυχη οικογένεια, χωρίς εντάσεις στο παρελθόν, γεγονός που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο δυσερμήνευτη. Η Αστυνομία ερευνά τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, καθώς και το αν προηγήθηκε έντονος καβγάς πριν από το αιματηρό περιστατικό.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:23 Τι αποκάλυψε ο Αντωνίου για τότε που έπαιζε στον «Κοκκίνο Κύκλο»
17:17 Bitcoin: Σε ελεύθερη πτώση το νόμισμα και μεγάλες απώλειες
17:13 Αλλάζουν τα δεδομένα για τον ΟΦΗ, δικαιώθηκε στο CAS!
16:58 Κώστας Ρουμελιώτης: «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα»
16:50 Δείτε ποια χώρα είναι υπερ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα
16:42 Μπέργκαμ: «Ιστορική στιγμή με την ηγεσία της Ελλάδας, πετυχαίνουμε ειρήνη»
16:34 Ερντογάν στον πρωθυπουργό της Λιβύης: «Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας»
16:25 Επέκταση της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ κατέθεσε ο Πιερρακάκης
16:17 Πολλές εμπειρίες για τους «μικρούς» του Άτλαντα στο Elite Neon Cup
16:08 Συναγερμός στην Κεφαλονιά, κρούσμα ευλογιάς σε μονάδα με 121 ζώα
16:00 Η Πάτρα τιμά τον μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο
15:51 Εικόνα παραίτησης και αποσύνθεσης ο ΝΟΠ
15:42 ΗΠΑ: «Κύμα» ακυρώσεων πτήσεων λόγω του shutdown
15:34 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζει τον Αυθεντικό μαραθώνιο
15:26 Εκδήλωση από τον Δήμο Δυτικής Αχαϊας για τον Καρκίνο του μαστού
15:19 Το «μπράβο» του ΙΟ Πατρών στον Νίκο Παππά
15:11 Μαδρίτη: Η πολύχρωμη πρωτεύουσα, τι να δείτε
15:03 Νατσιός: «Δεν θα πάρω Προσωπικό Αριθμό – ας χάσω και τη βουλευτική μου έδρα»
15:00 «Αφοπλισμός σε 10 ημέρες!» – Ο αντιστράτηγος Χρήστος Δρακόπουλος για την Κρήτη, τους πυροβολισμούς και την ευθύνη της πολιτικής
14:54 Αγρίνιο: Με μαχαίρι-«μαμούθ» τραυμάτισε τον 79χρονο πατέρα της η 49χρονη κόρη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ