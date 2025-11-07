Αιγάλεω: Ένα μαχαίρι, δύο εκδοχές και μια ιστορία που δεν λέγεται ολόκληρη - Τι... μπερδεύει τους Αστυνομικούς

Μια οικογενειακή τραγωδία που παραλίγο να εξελιχθεί σε φονικό εκτυλίχθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στο Αιγάλεω, όταν μια 29χρονη γυναίκα δέχθηκε μαχαιριά στον λαιμό από τον ίδιο της τον πατέρα, 74 ετών. Παρότι η νεαρή γυναίκα διέψευδε αρχικά ότι εκείνος την τραυμάτισε, υποστηρίζοντας πως τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να τον αποτρέψει από αυτοκτονία, τα στοιχεία των αρχών έδειξαν το αντίθετο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση παραμένει πολύπλοκη. Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έφτασαν πρώτοι στο διαμέρισμα της οδού Θεσσαλονίκης, βρήκαν τη 29χρονη αιμόφυρτη, να προσπαθεί με μια πετσέτα να σταματήσει την αιμορραγία στον λαιμό της.

Δίπλα της, στον πάγκο της κουζίνας, εντοπίστηκε ένα ματωμένο μαχαίρι μήκους 29 εκατοστών, ενώ ο πατέρας της συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Η 29χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο “Τζάνειο”, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έχοντας αποφύγει τα χειρότερα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των γιατρών.

Από την «απόπειρα αυτοκτονίας» στην απόπειρα ανθρωποκτονίας

Αρχικά, η κόρη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως ο πατέρας της προσπάθησε να αυτοκτονήσει, κι εκείνη τραυματίστηκε στην προσπάθεια να τον σταματήσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις και τα ευρήματα των ερευνών, προέκυψε ότι ο ηλικιωμένος ήταν εκείνος που επιτέθηκε στην κόρη του.

Σε βάρος του 74χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Οι γείτονες μιλούν για μια ήσυχη οικογένεια, χωρίς εντάσεις στο παρελθόν, γεγονός που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο δυσερμήνευτη. Η Αστυνομία ερευνά τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, καθώς και το αν προηγήθηκε έντονος καβγάς πριν από το αιματηρό περιστατικό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



