Αιγιάλεια: Εκτός παράταξης οι Χριστόπουλος και Σταυροπούλου – «Είχαν θέσει εαυτούς εκτός με τη στάση τους», αναφέρει η Δημοτική Ομάδα
31 Μαρ. 2026 18:39
Pelop News

Την απομάκρυνση και διαγραφή δύο δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας αποφάσισε η Δημοτική Ομάδα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασής της, σηματοδοτώντας μια εξέλιξη με πολιτικές προεκτάσεις στο εσωτερικό της παράταξης.

Συγκεκριμένα, εκτός της δημοτικής ομάδας τέθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Βασίλης Χριστόπουλος και Μαρία Σταυροπούλου, με την απόφαση –όπως επισημαίνεται– να θεωρείται ουσιαστικά προδιαγεγραμμένη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πλειοψηφίας, οι δύο σύμβουλοι «είχαν θέσει εαυτούς εκτός παράταξης» μέσα από τις συμπεριφορές και τις επιλογές τους, οι οποίες, όπως τονίζεται, κινούνταν εκτός των συλλογικών αποφάσεων, των θέσεων και του προγράμματος της Δημοτικής Αρχής.

Η Δημοτική Ομάδα υπογραμμίζει ότι η συνοχή και η κοινή πολιτική γραμμή αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία της παράταξης και την υλοποίηση του έργου της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αποκλίσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα δεν μπορούσαν πλέον να γίνουν ανεκτές.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στο δημοτικό συμβούλιο, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και περαιτέρω πολιτικές αντιδράσεις το επόμενο διάστημα, τόσο εντός όσο και εκτός της παράταξης.

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά των δύο διαγραφέντων συμβούλων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες κινήσεις τους και στη στάση που θα τηρήσουν στο δημοτικό συμβούλιο.

Η ανακοίνωση της δημοτικής ομάδας της πλειοψηφίας του Δήμου Αιγιάλειας αναφέρει:

Διαγραφή Δημοτικών Συμβούλων Πλειοψηφίας

Η Δημοτική Ομάδα της πλειοψηφίας σε συνεδρίασή της αποφάσισε την απομάκρυνση-διαγραφή των δημοτικών συμβούλων Χριστόπουλου-Σταυροπούλου.

Η απόφαση ήταν προδιαγεγραμμένη, αφού οι ίδιοι έθεσαν εαυτούς εκτός παράταξης με τις συμπεριφορές και τις επιλογές τους, έξω από τις αποφάσεις, τις θέσεις και το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής.

Η Δημοτική Ομάδα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31 /3/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ