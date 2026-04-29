Αιγιάλεια – Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος: Θ’ ανοίξω τα χαρτιά μου το φθινόπωρο του ’27

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αιγιαλέων Πόλις» Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος, μιλώντας στο Ράδιο Αίγιο, έδωσε το στίγμα του για θέματα που αφορούν το Αίγιο και την Αιγιάλεια καθώς και την επόμενη μέρα στα δημοτικά, τη δική του και γενικά.

«Για να ασχοληθείς με τα κοινά πρέπει να αγαπάς το Αίγιο και την Αιγιάλεια. Αν δεν θέλεις να προσφέρεις, δεν το κάνεις. Δεν ισχύει αυτό που κατά καιρούς ακούω να κατηγορούνται οι παράγοντες, οι δημοτικοί σύμβουλοι, ότι το κάνουν γιατί έχουν συμφέροντα ή γιατί μπορεί σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις να υπάρχει και αυτό, αλλά πάνω από όλα είναι η αγάπη για τον Δήμο και αυτό μας ενώνει όλους».

Για τα δημοτικά και την επόμενη μέρα: «Είδα μία πρόσφατη δημοσκόπηση ότι το ένα τρίτο των συμπολιτών δεν τα βγάζουν πέρα, πάνω από 50% δυσκολεύεται να πληρώσει τα απαραίτητα. Ο κόσμος επιβιώνει δύσκολα κι όλη αυτή η φτωχοποίηση έχει φέρει και το αποτέλεσμα να χάνεται και η πολιτική ψήφος. Κι αυτό ακριβώς το νόημα έχει η αυτοδιοίκηση: να πολεμήσουμε όλοι μαζί για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο «σπίτι» μας, στο δήμο μας.

Θα κριθούν άπαντες για τα θέματα της πόλης στον σωστό χρόνο και τεκμηριωμένα.

Δεν υπάρχει λόγος για εμένα σήμερα, στο μέσον της θητείας, με ανθρώπους που συνεργάστηκα την προηγούμενη θητεία και έχω και εξαιρετική σχέση, όπως αντίστοιχα σχέση καλή έχω και με τις δύο άλλες παρατάξεις που είναι στο δημοτικό συμβούλιο, να κάνω συμπολίτευση ή αντιπολίτευση δίνοντας λαβές και δικαιολογίες ενδεχομένως. Στον χρόνο που πρέπει, και οι τρείς παρατάξεις θα κριθούν συνολικά και όταν έρθει αυτή η συζήτηση, μετά το καλοκαίρι του 2027, το φθινόπωρο του ’27, δηλαδή σε ενάμιση χρόνο από σήμερα και ένα χρόνο πριν τις δημοτικές εκλογές, όπου θα γνωρίζουμε το εκλογικό σύστημα και θα έχει ξεκαθαρίσει η πολιτική κατάσταση σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, τότε ναι, επιβάλλεται να μιλήσουμε και για τις ερχόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό που λείπει από την πόλη και από τα δημοτικά είναι το να συζητάμε. Δεν υπήρξα ποτέ τοξικός στον λόγο μου».

Για την πεζοδρόμηση στο κέντρο του Αιγίου: «Ο αείμνηστος Δημήτρης Καλογερόπουλος είχε μία διαμορφωμένη άποψη μέσα του, η οποία ήταν υπέρ των πεζοδρομήσεων, θέμα το οποίο το είχε συζητήσει μαζί μου, ωστόσο εγώ είχα άλλη άποψη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν μπορώ να επιβάλω ή να ζητήσω από την δημοτική αρχή και από τον δήμαρχο να αλλάξουν αυτό το οποίο ως δημοτική παράταξη το διαμόρφωσαν ως κυρίαρχη θέση τους».

Για την υπόθεση του Οδοντωτού: «Πλέον βρίσκεται στα χέρια του Μαξίμου και σαφώς η βούληση της κυβέρνησης είναι μέσα στο καλοκαίρι να λειτουργεί ο Οδοντωτός και προς αυτή τη κατεύθυνση εργάζεται η κυβέρνηση με τα αρμόδια υπουργεία».

