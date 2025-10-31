Αιγιάλεια: Ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος με πολίτες και προέδρους της Συμπολιτείας

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος βρέθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Συμπολιτείας “Δημήτρης Καλογερόπουλος”, όπου υποδέχθηκε δημότες με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τις ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής.

Οι πολίτες εξέφρασαν τα αιτήματά τους, υπέβαλαν προτάσεις και μετέφεραν απόψεις σχετικά με τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διοίκησης Υπηρεσιών και ΚΕΠ, κ. Δημήτρης Ελευθεριώτης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Κώστας Βούλγαρης, καθώς και πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας, συμβάλλοντας στη συζήτηση και την καταγραφή των θεμάτων που τέθηκαν.

Παρόντες ήταν οι πρόεδροι:

Δ.Κ. Ροδοδάφνης κ. Γιώργος Παλαιολογόπουλος,

Τ.Κ. Σελιανιτίκων κ. Σπύρος Σταθακόπουλος,

Τ.Κ. Δημητρόπουλου κα. Παναγιώτα Ψωμά,

Τ.Κ. Τούμπας κ. Θεόδωρος Τσουμπός,

Τ.Κ. Λάκκας κ. Παναγιώτης Καρράς,

Τ.Κ. Μυρόβρυσης κ. Φώτιος Τσουμπός,

Τ.Κ. Άλσους κ. Βασίλης Λιάπης,

Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Αντώνης Αντωνόπουλος και

Τ.Κ. Αρραβωνίτσας κ. Γιώργος Μελισσάρης.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ανοιχτής επικοινωνίας του Δήμου Αιγιαλείας με τους δημότες και της προσπάθειας για άμεση επαφή της Δημοτικής Αρχής με τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους πολίτες για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους, τονίζοντας πως η συνεργασία και ο διάλογος αποτελούν τη βάση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων της Αιγιαλείας.

