Αίγιο: Δύο συλλήψεις για καταδικαστικές αποφάσεις – Ποινές φυλάκισης 18 μηνών

Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι, σε διαφορετικές περιπτώσεις στο Αίγιο, δύο ημεδαποί άνδρες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Σε βάρος των συλληφθέντων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, με τις οποίες ο καθένας είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ μηνών.

Οι καταδίκες αφορούν τα αδικήματα της παρακώλυσης συγκοινωνιών και του εξαναγκασμού υπαλλήλων να παραλείψουν νόμιμη πράξη που ανάγεται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τα περαιτέρω.

