Αίγιο: Η ώρα της απολογίας του δράστη πυροβολισμών ανήλικων, τι θα υποστηρίξει, αυστηρά αστυνομικά μέτρα

Στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου θα οδηγηθεί εκ νέου σήμερα Πέμπτη 26/02/2026 για να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε, ο 46χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανήλικους, το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου. Η μεταγωγή του στα Δικαστήρια Αιγίου, θα γίνει υπό αυστηρά αστυνομικά μέτρα.

Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 46χρονος για τους πυροβολισμούς σε ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια

Εχοντας ομολογήσει την πράξη του αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του αναμένεται να ισχυριστεί πως πήρε το όπλο καθώς άκουσε να γαβγίζουν τα σκυλιά και φοβήθηκε για την παρουσία κλεφτών.

Ο δικηγορός του Ακης Θεοδωρακόπουλος σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο εντολέας του «δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση δεν είδε στον ορίζοντα άνθρωπο, πόσο μάλλον παιδιά».

Παρά ταύτα η αυτοψία των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, στον τόπο του συμβάντος, κατέδειξε πως ο κατηγορούμενος πυροβολήσε σε ευθεία βολή κατά των τεσσσάρων εφήβων.

Στην κατοχή του βρέθηκαν τρία αδήλωτα όπλα, μάλιστα εκείνο που χρησιμοποιήσε εντοπίστηκε στις εκβολές του ποταμού Φοίνικα στις Καμάρες, από ιδιώτες δύτες. Συγκεκριμένα βρέθηκε ο σκελετός του όπλου, καθώς ο κατηγορούμενος μετά την πράξη του, το «έλυσε» και το απέρριψε στο ποτάμι σε μια προσπάθεια να αποκρύψει ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του.

