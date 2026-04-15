Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ακολουθεί μία συνεπή πορεία με κύριο άξονα, αφενός την υλοποίηση σημαντικών αρχαιολογικών έργων, αφετέρου τη δημιουργία επιτυχημένων δράσεων εξωστρέφειας και επικοινωνίας, μέσω των οποίων επιδιώκει να φωτίσει και να προβάλει τις ποικίλες όψεις του αρχαίου κόσμου.

Υπό αυτό το πρίσμα, με επίκεντρο το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου και την επέκταση της μόνιμης έκθεσής του, πραγματοποιούνται στην νέα έκθεση του Μουσείου από τις αρχές του 2025 εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κύκλος ομιλιών με τίτλο: Αιγιαλείας περιήγησις.

Στο πλαίσιο του εν λόγω κύκλου καταξιωμένοι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν ερευνήσει συστηματικά την περιοχή της Αιγιάλειας, μοιράζονται τις γνώσεις τους με το ευρύ κοινό και αποκαλύπτουν τα «μυστικά» των πολυάριθμων αρχαιολογικών θέσεων και των εξαιρετικών ευρημάτων τους.

Η συγκεκριμένη ομιλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 και ώρα 7.00 μ.μ. με θέμα: «Αίγιο: Οι προϊστορικές απαρχές μίας ζωντανής πόλης. Η διαχρονία της κατοίκησης». Ομιλητής είναι ο κ. Ανδρέας Σπυρούλιας, Αρχαιολόγος, υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μετά το τέλος της ομιλίας, θα ακολουθήσει ξενάγηση στη νέα έκθεση από τον ομιλητή και τον αρχαιολόγο της Εφορείας Δρ. Ανδρέα Γ. Βόρδο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



