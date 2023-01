Αίγιο: Τι θα δούμε στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Απόλλωνα» από την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου

Νέο κινηματογραφικό…μενού για τον Δημοτικό Κινηματογράφο «Απόλλωνα» από την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου.

Δέκα χρόνια όταν τον συναντήσαμε στο «Shrek», η Dreamworks Animation μας κανονίζει ραντεβού, με τον Γάτο που λατρεύει το γάλα κι αψηφά το φόβο, στο

«Παπουτσωμένος Γάτος 2: Η Τελευταία Επιθυμία», μια από τις καλύτερες ταινίες κινουμένων σχεδίων που θα δείτε φέτος. Παράλληλα για τέταρτη εβδομάδα συνεχίζεται το «Avatar: The Way of Water», μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες όλων των εποχών.

Πρόγραμμα Προβολών

Tην Πέμπτη 5 Ιανουαρίου

17:00: Ο Παπουτσωμένος Γάτος: H τελευταία επιθυμία

(μεταγλωττισμένο)

Από την Παρασκευή 6 έως και την Τετάρτη 11

Ιανουαρίου

17:00: Ο Παπουτσωμένος Γάτος: H τελευταία επιθυμία

(μεταγλωττισμένο)

19:00: Avatar: The Way of Water

Γενική είσοδος: 5 ευρώ

Avatar: The Way of Water Ο Jake Sully (Sam Worthington) και η Neytiri (Zoe

Saldana) κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα

του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Sully πρέπει να εξοικειωθεί

με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον. Πρωταγωνιστούν: Ζόι

Σαλντάνα, Σαμ Γουόρθινγκτον, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κέιτ

Γουίνσλετ, Στίβεν Λανγκ. Διάρκεια: 192 λεπτά.

Ο Παπουτσωμένος Γάτος: H τελευταία επιθυμία

(μεταγλωττισμένο)

Η DreamWorks Animation παρουσιάζει μια νέα περιπέτεια στο σύμπαν του Σρεκ, καθώς ο τολμηρός Παπουτσωμένος Γάτος, που ζει στην παρανομία, ανακαλύπτει ότι έχει πληρώσει το βαρύ τίμημα για το πάθος του για κίνδυνο αλλά και την αδιαφορία του για ασφάλεια.

Ο Γάτος έχει κάψει τις οκτώ από τις εννέα ζωές του, αν και στην πορεία έχασε το μέτρημα. Η ανάγκη του να ανακτήσει αυτές τις ζωές θα στείλει τον Παπουτσωμένο

Γάτο στην πιο μεγάλη του αναζήτηση. Ξεκινάει ένα επικό ταξίδι στο Μαύρο Δάσος για να βρει το μυθικό Αστέρι των Ευχών και να επαναφέρει τις χαμένες του ζωές. Αλλά με μόνο μία ζωή να του έχει απομείνει, ο Γάτος θα πρέπει να

ταπεινωθεί και να ζητήσει βοήθεια από την πρώην σύντροφο και θανάσιμη εχθρό του, την Κίτι Ελαφροπατούσα!

Στην προσπάθειά τους, ο Γάτος και η Κίτι θα έχουν τη βοήθεια (τόσα ήξεραν) από ένα φλύαρο, αμείλικτα χαρούμενο σκύλο, τον Πέρο. Μαζί, το τρίο των

ηρώων μας θα πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά, από

όσους τους καταδιώκουν!

Σκηνοθεσία: Τζόελ Κρόφορντ. Με τις φωνές των: Αντόνιο

Μπαντέρας, Σάλμα Χάγιεκ, Χάρβεϊ Γκουιλέν, Φλόρενς

Πιου, Ολίβια Κόλμαν, Ρέι Γουίνστον. Διάρκεια: 103 λεπτά.