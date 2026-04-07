«Αίμα και άμμος» στο Θύελλα-Λουτράκι μετά την απόφαση, ξέμπλεξε η Παναχαϊκή

Η Παναχαϊκή είναι καλύτερη στις ισοβαθμίες, άρα επί της ουσίας έχει σωθεί ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι με τον αδιάφορο βαθμολογικά Πανθουριακό

 

 

«Αίμα και άμμος» στο Θύελλα-Λουτράκι μετά την απόφαση, ξέμπλεξε η Παναχαϊκή
07 Απρ. 2026 12:59
Pelop News

Ξεκάθαρα πλέον είναι τα πράγματα όσον αφορά την τελευταία αγωνιστική των play outs της Γ’ Εθνικής στον 4ο Ομιλο μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης για την ένσταση που είχε καταθέσει ο Πανθουριακός στο παιχνίδι με το Λουτράκι.

Η ομάδα της Μεσσηνίας κέρδισε την ένσταση, που σημαίνει πως παίρνει στα χαρτιά το παιχνίδι με σκορ 3-0, ενώ από το Λουτράκι εκτός από τους τρεις βαθμούς της νίκης, του αφαιρείται και ένας επιπλέον.

Αρα, λοιπόν δημιουργούνται νέα δεδομένα, καθώς το παιχνίδι της χρονιάς είναι αυτό της Θύελλας με το Λουτράκι με τους «κυανόλευκους» να θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν και να υποβιβαστεί η ομάδα της Κορινθίας.

Η Παναχαϊκή είναι καλύτερη στις ισοβαθμίες, άρα επί της ουσίας έχει σωθεί ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι με τον αδιάφορο βαθμολογικά Πανθουριακό, όμως για να είναι 100% σίγουρη και για να μην μπλέξει σε ενστάσεις και προσφυγές θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη.

Eίναι χαρακτηριστικό πως την απόφαση ανακοίνωσε η διοίκηση του Πανθουριακού:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στο φίλαθλο κόσμο, ότι ανανεώσαμε την παρουσία μας στη Γ’ Εθνική, καθώς εκδόθηκε η απόφαση της ένστασης που είχαμε καταθέσει για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή εναντίον της ομάδας του ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. Κατοχυρώθηκε ο αγώνας υπέρ της ομάδας μας με σκορ 3-0 και με αφαίρεση 1 βαθμού για την ομάδα του ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. Συνεχίζουμε δυνατοί και την επόμενη χρονιά».

H βαθμολογία πλέον είναι η εξής:

Πανθουριακός 4 41-29 37
Παναχαϊκή 4 44-29 34
Λουτράκι 4 28-20 34
Θύελλα 4 29-31 33
Ερμής Μελ. 4 15-49 10
Πανγυθεατικός 4 8-105 2

 

 

