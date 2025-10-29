Αιματηρή συμπλοκή στα Χανιά: Τρεις συλλήψεις, μαχαίρι και ναρκωτικά στο επίκεντρο της έρευνας

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Χανιά όταν, το πρωί της εθνικής επετείου, τρεις αλλοδαποί συνεπλάκησαν άγρια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 24χρονου στην κοιλιακή χώρα από μαχαίρι. Οι αστυνομικές αρχές επενέβησαν άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη δύο ανδρών και μίας γυναίκας, ενώ κατά τις έρευνες που ακολούθησαν εντοπίστηκε σημαντική ποσότητα ναρκωτικών και χρήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και το Τμήμα Άμεσης Δράσης, τα οποία εντόπισαν σε σπίτια και περιβάλλοντες χώρους των δραστών συνολικά 594,4 γραμμάρια κάνναβης, δύο δενδρύλλια ύψους 1,5 μέτρου, 2.950 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και ένα μαχαίρι.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων για να διαπιστωθεί το ακριβές κίνητρο της επίθεσης και οι πιθανές διασυνδέσεις των εμπλεκομένων με κύκλωμα διακίνησης ουσιών.

