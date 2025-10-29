Αιμορραγεί το ΕΣΥ: Επί ποδός οι Νοσοκομειακοί γιατροί, διήμερη απεργία στις 6 και 7 Νοεμβρίου

Η μαζική φυγή γιατρών, τα κενά στο ΕΣΥ και η κατάρρευση της ψυχικής υγείας οδηγούν σε νέα δυναμική κινητοποίηση την ΕΙΝΑ. Οι νοσοκομειακοί γιατροί της Αχαΐας προχωρούν σε διήμερη απεργία και συλλαλητήρια, διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχή υποβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης.

Αιμορραγεί το ΕΣΥ: Επί ποδός οι Νοσοκομειακοί γιατροί, διήμερη απεργία στις 6 και 7 Νοεμβρίου Από παλαιότερη κινητοποίηση της ΕΙΝΑ
29 Οκτ. 2025 13:00
Pelop News

– Tην τελευταία 5ετία έχουν φύγει από την Πάτρα στο εξωτερικό 402 ιατροί, ενώ έχουν συνταξιοδοτηθεί άλλοι 68  και 31 έχουν παραιτηθεί από το ΕΣΥ

Κενά στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Στους ιατρούς φτάνουν το 1/3 των οργανικών θέσεων με λιγοστές προκηρύξεις

Ψυχική υγεία σε διάλυση με τη μοναδική ψυχιατρική κλινική του Νομού να (υπο)λειτουργεί σε μόνιμη βάση με δέκα και πλέον ράντζα και με μόνο μία κινητή μονάδα για όλο τον Νομό

Είναι ορισμένα μόνο από τα προβλήματα τα οποία χαρακτηρίζουν τη δημόσια περίθαλψη στην περιοχή μας και αποτελούν κατ’ επέκταση αιτίες ξεσηκωμού των νοσοκομειακών γιατρών. Η ΕΙΝΑ (Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας) έχει αποφασίσει διήμερη απεργία στις 6 και 7 Νοεμβρίου συμπορευόμενη με την αντίστοιχη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Στο πλαίσιο αυτής στις 7 Νοεμβρίου πραγματοποιούν συλλαλητήριο στο υπουργείο Υγείας. Η ΕΙΝΑ διοργανώνει επιμέρους πρωινές κινητοποιήσεις στις 6 Νοεμβρίου στα νοσοκομεία ΠΓΝΠ, «Αγ. Ανδρέα» και Αιγίου και απογευματινό συλλαλητήριο στην Πάτρα την ίδια μέρα.

Ο Χρήστος Δάβουλος

«Το τελευταίο διάστημα ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας και η κυβέρνηση περιδιαβαίνουν τα νοσοκομεία και τα ΜΜΕ διαφημίζοντας δήθεν την ενίσχυση του ΕΣΥ, ωστόσο η πραγματικότητα τους διαψεύδει» σημειώνει ο πρόεδρος της ΕΙΝΑ Χρήστος Δάβουλος και εξηγεί: «Μόνο την τελευταία πενταετία μετράμε 5.000 λιγότερους μόνιμους υγειονομικούς στο ΕΣΥ, πρωτοβάθμια φροντίδα και νοσοκομειακές δομές στα πρόθυρα της κατάρρευσης».

Πέραν των παραπάνω στοιχείων που παραθέτει η ΕΙΝΑ, αναδεικνύει επίσης τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες στα νοσοκομεία της περιοχής. «Το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχουν διενεργηθεί μόλις 125 απογευματινά χειρουργεία στο ΠΓΝΠ (που υποτίθεται θα εξάλειφαν τη λίστα), εν αντιθέσει με τα 2.667 πρωινά στις οκτώ ανοικτές χειρουργικές αίθουσες. Κατ’ αντιστοιχία, μόνο στο ΠΓΝΠ θα μπορούσαν να διενεργούνται περίπου 2.000 επί πλέον δωρεάν πρωινά χειρουργεία αν άνοιγαν οι τέσσερις κλειστές αίθουσες (1/3) με το κατάλληλο προσωπικό εξυπηρετώντας τον πληθυσμό της περιοχής και μειώνοντας πραγματικά τις τεράστιες λίστες που έχουν συσσωρευτεί» εκτιμά ο κ. Δάβουλος. Ο ίδιο αναφέρει τα προβλήματα στην ακτινοθεραπεία των ογκολογικώ ασθενών, την αποδεκατισμένη από γιατρούς    πρωτοβάθμια φροντίδα, την Κλινική Αποκατάστασης η οποία λειτουργεί μόνο με 8 κλίνες αντί για 21 και τις μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού εδώ και μια πενταετία σε Πύργο, Αρτα, Ιόνια νησιά.
