Αιώνιοι φοιτητές: Ποιοι έχουν 10 ημέρες διορία για ένσταση πριν την οριστική διαγραφή

Η πρώτη φάση διαγραφής αιώνιων φοιτητών από τα ελληνικά ΑΕΙ ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, με τις Σχολές να καταθέτουν τις εκκαθαρισμένες λίστες ανενεργών φοιτητών που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο φοίτησης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των πανεπιστημίων και τις διατάξεις του νόμου, για τις Σχολές που δημοσίευσαν σήμερα (ή πρόσφατα) τις οριστικές, ανωνυμοποιημένες λίστες των προς διαγραφή φοιτητών προβλέπεται 10ήμερη διορία για την υποβολή αίτησης θεραπείας (ένστασης).

Η προθεσμία ξεκινά από την επομένη της δημοσίευσης του καταλόγου και διαρκεί 10 ημερολογιακές ημέρες. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, η διαγραφή καθίσταται οριστική και το όνομα του φοιτητή αφαιρείται από τα μητρώα του ιδρύματος.

Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης: Οι φοιτητές που περιλαμβάνονται στις λίστες διαγραφής και διαθέτουν απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. αντικειμενικές δυσκολίες, εκκρεμείς εξετάσεις σε έως 2 μαθήματα, ιατρικούς λόγους, οικογενειακές συνθήκες κ.λπ.) μπορούν να υποβάλουν αίτηση θεραπείας για να «μπλοκάρουν» ή να αναστείλουν προσωρινά τη διαγραφή και να διατηρήσουν τη φοιτητική τους ιδιότητα.

Τρόπος υποβολής: Οι αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας πρωτοκόλλου του εκάστοτε πανεπιστημίου. Δεν προβλέπεται δυνατότητα υποβολής με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικά.

Χρονοδιάγραμμα διαγραφών:

2025: Ολοκλήρωση για τετραετή προγράμματα (εισαγωγή πριν το 2017).

2026: Διαγραφές για πενταετή προγράμματα σπουδών (π.χ. Πολυτεχνεία, Γεωπονικές).

2027: Διαγραφές για εξαετή προγράμματα (π.χ. Ιατρικές Σχολές).

Στόχος της ρύθμισης είναι ο εξορθολογισμός των φοιτητικών μητρώων, η καλύτερη κατανομή πόρων και η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής στις σπουδές, χωρίς τιμωρητικό χαρακτήρα.

