«Αιώνιοι» φοιτητές: Προς διαγραφή 290.000 από τα Πανεπιστήμια

Στη διαγραφή περίπου 290.000 «αιώνιων» φοιτητών αναμένεται να προχωρήσουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετά την εφαρογή των νέων κανόνων φοίτησης στα ελληνικά πανεπιστήμια που προωθεί το υπουργείο Παιδείας. Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, οι συγκεκριμένοι φοιτητές, έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο σπουδών και δεν έχουν δείξει ενδιαφέρον για την ολοκλήρωσή τους, οπότε θα διαγραφούν.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο κ. Παπαϊωάννου εξήγησε ότι για τις τετραετείς σχολές το μέγιστο όριο φοίτησης είναι 6 έτη, για τις πενταετείς 8 έτη και για τις εξαετείς 9 έτη. «Ό,τι εκφεύγει από αυτά τα όρια θεωρείται ότι έχει υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης», τόνισε, προσθέτοντας ότι 330.000 φοιτητές έχουν ήδη ξεπεράσει αυτό το όριο.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι από αυτούς οι 30–35.000 συνεχίζουν να προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ενώ οι υπόλοιποι 290.000 δεν ενδιαφέρθηκαν και θα διαγραφούν. Παράλληλα, οι φοιτητές που έχουν περάσει τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων τους θα λάβουν έναν επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

«Καλούμε όλους τους φοιτητές που βρίσκονται στο χρονικό όριο να επικοινωνήσουν άμεσα με τις γραμματείες των σχολών τους», δήλωσε ο κ. Παπαϊωάννου. «Θα λάβουν προσωποποιημένα μηνύματα με τις οδηγίες που χρειάζονται για να διασφαλίσουν τη συνέχιση των σπουδών τους».

Σημειώνεται ότι φοιτητές με ειδικές συνθήκες — όπως εργασία, μητρότητα ή προβλήματα υγείας — έχουν δυνατότητα διακοπής των σπουδών τους για έως δύο χρόνια χωρίς να χάσουν δικαιώματα φοίτησης.

Οσοι από τους φοιτητές δεν ανταποκριθούν θα αποσταλούν στο Υπουργείο τον Δεκέμβριο, ώστε η διαγραφή να πραγματοποιηθεί αυτομάτως.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι των πανεπιστημίων αξιοποιούνται από φοιτητές που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους», κατέληξε ο υφυπουργός.

