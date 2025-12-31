Αιώνιοι φοιτητές: Ξεκινά σήμερα η διαγραφή – Πόσοι και από ποια πανεπιστήμια

Οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων ολοκληρώνουν τις διαγραφές και προωθούν στη Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας τις λίστες με τα ονόματα των διαγραφέντων από τα μητρώα φοιτητών και φοιτητριών των τετραετών προγραμμάτων σπουδών – σημειώνεται, ότι από τα συνολικά 423 πανεπιστημιακά Τμήματα, τετραετούς φοίτησης είναι τα 291.

Ο αριθμός των διαγραφών αναμένεται να ξεπεράσει τις 220.000, όπως έχει δηλώσει ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου. Ο ίδιος έχει διευκρινίσει ότι προς διαγραφή βαίνουν όσοι δεν έχουν λάβει την ευεργετική ρύθμιση που προβλέπει την ολοκλήρωση του 70% των συνόλου μαθημάτων και δύο επιτυχείς συμμετοχές στις πρόσφατες εξεταστικές περιόδους.

Την επόμενη χρονιά, 2026, πρόκειται να διαγραφούν οι μη ενεργοί φοιτητές και φοιτήτριες των πενταετών προγραμμάτων σπουδών και την μεθεπόμενη, των εξαετών – όσοι, δηλαδή, είχαν εισαχθεί αντίστοιχα το 2015 και 2016.

Υπενθυμίζεται, ότι επιπλέον παράταση φοίτησης δίνεται σε περίπου 35.000 φοιτητές, οι οποίοι έχουν επιδείξει έμπρακτο ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Αναφορικά με τις διαγραφές, που δρομολογούνται ισχύουν τα ακόλουθα:

Από το αρχαιότερο Ίδρυμα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ο συνολικός αριθμός αναμένεται να πλησιάσει τις 60.000. «Έχουμε φοιτητές που διαγράφονται από τη δεκαετία του ’30. Ο αρχαιότερος φοιτητής Νομικής μπήκε το 1934. Μόνο από τη Νομική διαγράφονται 27.000 φοιτητές. Το εντυπωσιακό είναι ότι περισσότεροι από 24.000 είναι πριν το 1982. Να σημειωθεί, ότι στη δεκαετία του ’40, που είχε αρθεί η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο με εξετάσεις, οι φοιτητές εγγράφονταν κατά εκατοντάδες διότι είχαν συσσίτιο. Ήταν ένας τρόπος επιβίωσης το να είσαι φοιτητής», δηλώνει στο protothema.gr η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου.

Περίπου 30.000 διαγράφονται από το επίσης παλαιό Ίδρυμα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώ από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 11.345 φοιτητές και φοιτήτριες. Περίπου 9.700 άτομα διαγράφονται από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, διαγράφονται συνολικά 6.429 φοιτητές – «Πιο αναλυτικά, από τη Σχολή Θετικών Επιστημών στο Ηράκλειο – μία ουσιαστικά Σχολή βρίσκεται εκεί – διαγράφονται 2.157 φοιτητές και από τις 5 σχολές του Ρεθύμνου, διαγράφονται 4.272», λέει στο protothema.gr ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Γιώργος Κοντάκης.

Σε παρόμοια επίπεδα διαγραφών κινούνται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με περίπου 17.000 διαγραφές – η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από τα πρώην ΤΕΙ – και το Πανεπιστήμιο Πατρών με περίπου 18.000 διαγραφές. Λίγο περισσότερες, γύρω στις 22.000, αναμένονται οι διαγραφές από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Αρκετά κάτω των 10.000 ατόμων είναι οι διαγραφές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που φτάνουν τις 5.271 και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με περισσότερες από 4.000. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, αν και δεν έχει ακόμη γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των διαγραφών, διοικητικές πηγές αναφέρουν ότι «οι περισσότερες διαγραφές αναμένεται να προέλθουν από την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή, δηλαδή το σημερινό Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’60, επομένως συγκεντρώνει τον αριθμό των φοιτητών που ήταν οι παλαιότεροι στο πανεπιστήμιο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



