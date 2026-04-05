Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου στο Ιράν: «Τον έχουμε» λέει ο Τραμπ

Μετά από δύο 24ωρα ανθρωποκυνηγητού και σφοδρές συγκρούσεις στο ιρανικό έδαφος, οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις απομάκρυναν με ασφάλεια τον σμήναρχο του F-15. Για κατάρριψη δεύτερου αεροσκάφους στην επαρχία Ισφαχάν μιλούν οι Φρουροί της Επανάστασης.

05 Απρ. 2026 9:03
Pelop News

Σε μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου που εξελίχθηκε εντός της ιρανικής επικράτειας, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατάφεραν να εντοπίσουν και να διασώσουν τον δεύτερο πιλότο του μαχητικού αεροσκάφους F-15, το οποίο είχε καταρριφθεί το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Ο πιλότος, ο οποίος φέρει τον βαθμό του σμηνάρχου, βρίσκεται πλέον εκτός ιρανικού εδάφους και είναι ασφαλής, παρά τους τραυματισμούς που υπέστη.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, χαρακτηρίζοντας την αποστολή ως μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (CSAR) στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις στην ιστορία, σημειώνοντας πως χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες αεροσκάφη εξοπλισμένα με προηγμένα οπλικά συστήματα για την ανάκτηση του αξιωματικού, ο οποίος φέρει τραύματα αλλά βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Λίγη ώρα μετά τις επίσημες δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιτυχή διάσωση του δεύτερου μέλους του πληρώματος του καταρριφθέντος F-15, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως οι ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα ακόμη αμερικανικό αεροσκάφος. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το συγκεκριμένο αεροπλάνο συμμετείχε στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη νότια επαρχία Ισφαχάν.

Το χρονικό της διάσωσης

Ο πιλότος κατάφερε να διαφύγει της σύλληψης για δύο ημέρες, κρυβόμενος από τις ιρανικές αρχές μετά την πτώση του αεροσκάφους. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες σφοδρών μαχών μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων διάσωσης και ιρανικών στρατευμάτων. Παρά την ένταση των συγκρούσεων, η αμερικανική πλευρά ανακοίνωσε πως δεν υπήρξαν απώλειες ή τραυματισμοί στο προσωπικό που συμμετείχε στην αποστολή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις επιχείρησαν στο ιρανικό έδαφος τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο. Ενώ το πρώτο μέλος του πληρώματος διασώθηκε σχεδόν αμέσως μετά την κατάρριψη της Παρασκευής, ο δεύτερος χειριστής παρέμενε κρυμμένος για πάνω από 24 ώρες.

Κατά τη διάρκεια του εντοπισμού του το Σάββατο, οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να έστειλαν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή για να παρεμποδίσουν την αμερικανική μονάδα CSAR (Combat Search and Rescue), οδηγώντας σε ευθεία ένοπλη εμπλοκή. Μέχρι στιγμής, η ιρανική πλευρά δεν επιβεβαιώνει τη διάσωση του πιλότου, εμμένοντας στην αναφορά περί καταστροφής εχθρικού αεροσκάφους στην Ισφαχάν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
