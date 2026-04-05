Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου στο Ιράν: «Τον έχουμε» λέει ο Τραμπ

Σε μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου που εξελίχθηκε εντός της ιρανικής επικράτειας, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατάφεραν να εντοπίσουν και να διασώσουν τον δεύτερο πιλότο του μαχητικού αεροσκάφους F-15, το οποίο είχε καταρριφθεί το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Ο πιλότος, ο οποίος φέρει τον βαθμό του σμηνάρχου, βρίσκεται πλέον εκτός ιρανικού εδάφους και είναι ασφαλής, παρά τους τραυματισμούς που υπέστη.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, χαρακτηρίζοντας την αποστολή ως μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (CSAR) στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις στην ιστορία, σημειώνοντας πως χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες αεροσκάφη εξοπλισμένα με προηγμένα οπλικά συστήματα για την ανάκτηση του αξιωματικού, ο οποίος φέρει τραύματα αλλά βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Λίγη ώρα μετά τις επίσημες δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιτυχή διάσωση του δεύτερου μέλους του πληρώματος του καταρριφθέντος F-15, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως οι ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα ακόμη αμερικανικό αεροσκάφος. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το συγκεκριμένο αεροπλάνο συμμετείχε στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη νότια επαρχία Ισφαχάν.

Το χρονικό της διάσωσης

Ο πιλότος κατάφερε να διαφύγει της σύλληψης για δύο ημέρες, κρυβόμενος από τις ιρανικές αρχές μετά την πτώση του αεροσκάφους. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες σφοδρών μαχών μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων διάσωσης και ιρανικών στρατευμάτων. Παρά την ένταση των συγκρούσεων, η αμερικανική πλευρά ανακοίνωσε πως δεν υπήρξαν απώλειες ή τραυματισμοί στο προσωπικό που συμμετείχε στην αποστολή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις επιχείρησαν στο ιρανικό έδαφος τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο. Ενώ το πρώτο μέλος του πληρώματος διασώθηκε σχεδόν αμέσως μετά την κατάρριψη της Παρασκευής, ο δεύτερος χειριστής παρέμενε κρυμμένος για πάνω από 24 ώρες.

Κατά τη διάρκεια του εντοπισμού του το Σάββατο, οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να έστειλαν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή για να παρεμποδίσουν την αμερικανική μονάδα CSAR (Combat Search and Rescue), οδηγώντας σε ευθεία ένοπλη εμπλοκή. Μέχρι στιγμής, η ιρανική πλευρά δεν επιβεβαιώνει τη διάσωση του πιλότου, εμμένοντας στην αναφορά περί καταστροφής εχθρικού αεροσκάφους στην Ισφαχάν.

