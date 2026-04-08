Αιτωλοακαρνανία: Μετά τη μάχη για τη ζωή, ο 18χρονος Μάριος γύρισε νικητής στην Ελλάδα ΒΙΝΤΕΟ

Με λόγια που αποτυπώνουν όλο το βάρος της περιπέτειας που έζησε, αλλά και τη χαρά της επιστροφής, ο 18χρονος Μάριος γύρισε στην Ελλάδα μετά τη σωτήρια μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο, έχοντας πίσω του μια μάχη μηνών για τη ζωή. Όπως είπε, φοβήθηκε ότι δεν θα τα καταφέρει να γυρίσει, όμως τελικά στάθηκε όρθιος απέναντι σε μια δοκιμασία που τον έφερε στα όριά του. Τα δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών επιβεβαιώνουν ότι ο νεαρός είχε νοσηλευτεί για μεγάλο διάστημα στην Ιταλία μετά τη μεταμόσχευση και επανήλθε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, με την περιπέτειά του να εξελίσσεται θετικά.

Μιλώντας για όσα έζησε, ο Μάριος περιέγραψε τη σκληρή δοκιμασία που πέρασε, λέγοντας πως φοβήθηκε ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ, όμως τελικά βγήκε νικητής. Στάθηκε ιδιαίτερα στους γιατρούς του Τορίνο, αλλά και στα λόγια που άκουσε από αυτούς μετά τη μεταμόσχευση, τα οποία, όπως φαίνεται, τον σημάδεψαν. Σε προηγούμενες αναφορές για την πορεία του είχε ήδη καταγραφεί ότι η πρώτη μεταμόσχευση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ότι στη συνέχεια ακολούθησαν ακόμη επεμβάσεις αποκατάστασης, με τους γιατρούς να δηλώνουν αισιόδοξοι για την έκβαση της περίπτωσής του.

Ο νεαρός δεν έκρυψε επίσης πόσο σημαντική ήταν για τον ίδιο η παρουσία της οικογένειάς του σε όλη αυτή τη διαδρομή. Δίπλα του βρέθηκαν η μητέρα, ο πατέρας και ο αδελφός του, ενώ καθοριστική αποδείχθηκε και η στήριξη που, όπως είπε, πήρε από τον κόσμο που παρακολουθούσε με αγωνία την πορεία της υγείας του. Η συγκίνηση της οικογένειας είχε αποτυπωθεί και σε προηγούμενα δημοσιεύματα, με τη μητέρα του να μιλά για μια νέα ζωή που ανοίγεται μπροστά τους μετά τη μεταμόσχευση και τα δύσκολα χειρουργεία που ακολούθησαν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάριος είχε διακομιστεί στο Τορίνο τον Νοέμβριο του 2025, έπειτα από επιδείνωση της κατάστασής του. Ο ίδιος έπασχε από το σύνδρομο Alagille, μια σπάνια γενετική πάθηση, και η μεταφορά του στην Ιταλία έγινε με συντονισμό ελληνικών αρχών και της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένη μεταμόσχευση ήπατος. Η επέμβαση έγινε στις 21 Νοεμβρίου και ακολούθησε μακρά περίοδος νοσηλείας και παρακολούθησης, μέχρι οι γιατροί να δώσουν το πράσινο φως για την επιστροφή του.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα κλείνει έναν κύκλο αγωνίας, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει κι έναν άλλο, πιο φωτεινό. Για τον ίδιο και την οικογένειά του, αυτή δεν είναι απλώς μια ιατρική επιτυχία. Είναι μια καθαρή νίκη ζωής.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



