Αιτωλοακαρνανία: Μετά τη μάχη για τη ζωή, ο 18χρονος Μάριος γύρισε νικητής στην Ελλάδα ΒΙΝΤΕΟ

Έπειτα από πολύμηνη δοκιμασία, χειρουργεία και αγωνία, ο 18χρονος Μάριος επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και ελπίδας. Ο νεαρός, που γεννήθηκε με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, είχε μεταφερθεί στην Ιταλία τον Νοέμβριο του 2025 με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας και είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση στις 21 Νοεμβρίου.

08 Απρ. 2026 14:54
Pelop News

Με λόγια που αποτυπώνουν όλο το βάρος της περιπέτειας που έζησε, αλλά και τη χαρά της επιστροφής, ο 18χρονος Μάριος γύρισε στην Ελλάδα μετά τη σωτήρια μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο, έχοντας πίσω του μια μάχη μηνών για τη ζωή. Όπως είπε, φοβήθηκε ότι δεν θα τα καταφέρει να γυρίσει, όμως τελικά στάθηκε όρθιος απέναντι σε μια δοκιμασία που τον έφερε στα όριά του. Τα δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών επιβεβαιώνουν ότι ο νεαρός είχε νοσηλευτεί για μεγάλο διάστημα στην Ιταλία μετά τη μεταμόσχευση και επανήλθε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, με την περιπέτειά του να εξελίσσεται θετικά.

Μιλώντας για όσα έζησε, ο Μάριος περιέγραψε τη σκληρή δοκιμασία που πέρασε, λέγοντας πως φοβήθηκε ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ, όμως τελικά βγήκε νικητής. Στάθηκε ιδιαίτερα στους γιατρούς του Τορίνο, αλλά και στα λόγια που άκουσε από αυτούς μετά τη μεταμόσχευση, τα οποία, όπως φαίνεται, τον σημάδεψαν. Σε προηγούμενες αναφορές για την πορεία του είχε ήδη καταγραφεί ότι η πρώτη μεταμόσχευση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ότι στη συνέχεια ακολούθησαν ακόμη επεμβάσεις αποκατάστασης, με τους γιατρούς να δηλώνουν αισιόδοξοι για την έκβαση της περίπτωσής του.

Ο νεαρός δεν έκρυψε επίσης πόσο σημαντική ήταν για τον ίδιο η παρουσία της οικογένειάς του σε όλη αυτή τη διαδρομή. Δίπλα του βρέθηκαν η μητέρα, ο πατέρας και ο αδελφός του, ενώ καθοριστική αποδείχθηκε και η στήριξη που, όπως είπε, πήρε από τον κόσμο που παρακολουθούσε με αγωνία την πορεία της υγείας του. Η συγκίνηση της οικογένειας είχε αποτυπωθεί και σε προηγούμενα δημοσιεύματα, με τη μητέρα του να μιλά για μια νέα ζωή που ανοίγεται μπροστά τους μετά τη μεταμόσχευση και τα δύσκολα χειρουργεία που ακολούθησαν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάριος είχε διακομιστεί στο Τορίνο τον Νοέμβριο του 2025, έπειτα από επιδείνωση της κατάστασής του. Ο ίδιος έπασχε από το σύνδρομο Alagille, μια σπάνια γενετική πάθηση, και η μεταφορά του στην Ιταλία έγινε με συντονισμό ελληνικών αρχών και της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένη μεταμόσχευση ήπατος. Η επέμβαση έγινε στις 21 Νοεμβρίου και ακολούθησε μακρά περίοδος νοσηλείας και παρακολούθησης, μέχρι οι γιατροί να δώσουν το πράσινο φως για την επιστροφή του.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα κλείνει έναν κύκλο αγωνίας, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει κι έναν άλλο, πιο φωτεινό. Για τον ίδιο και την οικογένειά του, αυτή δεν είναι απλώς μια ιατρική επιτυχία. Είναι μια καθαρή νίκη ζωής.


15:18 Ταϊλάνδη: Νεκρά τα τρία αγνοούμενα μέλη πληρώματος από την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
15:15 Ο ΑΟ Αιγιαλέων έμεινε εκτός στόχου και τετράδας
15:07 Καλαμάτα: Πάσχα με την αύρα της Μεσσηνίας
15:00 Εθελοντική αιμοδοσία στην «Π»: Προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπο
15:00 Social media κάτω των 15: Οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο μέτρο, τα πρόστιμα, οι κυρώσεις, το χρονοδιάγραμμα
14:54 Αιτωλοακαρνανία: Μετά τη μάχη για τη ζωή, ο 18χρονος Μάριος γύρισε νικητής στην Ελλάδα ΒΙΝΤΕΟ
14:50 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Καταγγελία κατά της ηγεσίας της ΓΣΕΕ για απλήρωτες εργαζόμενες πριν το Πάσχα
14:41 Τραμπ προς Ιράν: «Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου» – Τι λέει για σχέδιο 15 σημείων
14:35 Ιωάννινα: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά της και επέστρεψε μεθυσμένη
14:26 Αθώοι οι επτά αστυνομικοί για το έλλειμμα των 700.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη
14:20 Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις της διοίκησης του ΚΟΔΗΠ σε παιδικούς σταθμούς και κοινωνικές δομές ΦΩΤΟ
14:08 Τα πρώτα πλοία πέρασαν ξανά από το Ορμούζ μετά την εκεχειρία – Ελληνόκτητο το ένα
14:00 Πάτρα: Αποκαταστάσεις 360.000 ευρώ μετά τις πυρκαγιές – Κατεπείγουσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο μετά τις φωτιές του Αυγούστου
14:00 Πένθος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς στα 67 του
13:57 Σαρωτικοί έλεγχοι για ελληνοποιήσεις κρεάτων ενόψει Πάσχα – Πάνω από 1.800 έλεγχοι και 120 κυρώσεις
13:49 Κωνσταντινούπολη: Διευρύνεται η έρευνα μετά την ένοπλη επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο
13:42 Ο πιλότος που έγινε ξανά viral: «Ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι»
13:36 Πάτρα: Πασχαλινή επίσκεψη Πελετίδη στο Σκαγιοπούλειο με ευχές και συζήτηση για τα ζητήματα του Κέντρου
13:31 Ένταση στον αέρα του OPEN: Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου με Στραβελάκη στο «10 Παντού» ΒΙΝΤΕΟ
13:28 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 2.100 κρούσματα από το 2024, αυστηρά μέτρα ενόψει Πάσχα
