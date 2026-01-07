Αϊβαλής: Το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και το διεθνές δίκαιο

Η παράταξη «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» και ο επικεφαλής της Βασίλης Αϊβαλής καλούν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων να τοποθετηθεί επίσημα για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, μετά την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα των γεγονότων και τις επιπτώσεις τους στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή ειρήνη.

Η παράταξη επισημαίνει ότι η χώρα μας έχει ιστορικά υπερασπιστεί το δίκαιο των λαών, καθώς και την αρχή της εθνικής κυριαρχίας και της αυτοδιάθεσης των κρατών. Τονίζει ότι η επιβολή πολιτικών και στρατιωτικών μέτρων από ισχυρά κράτη, στο όνομα της λεγόμενης «διπλωματικής πίεσης», υπονομεύει τη διεθνή ειρήνη και παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Η «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» υπογραμμίζει ότι κάθε λαός πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα για το μέλλον του, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, και καταδικάζει κάθε μορφή επέμβασης και ανάμιξης που πλήττει την κυριαρχία των κρατών. Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη η διεθνής κοινότητα να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προστασία του διεθνούς δικαίου και στην προώθηση της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η παράταξη τονίζει ότι τόσο οι Ελληνικές Αρχές όσο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλουν να στηρίζουν πολιτικές που προάγουν τη διεθνή δικαιοσύνη, την ειρήνη και τις δημοκρατικές αξίες. Υπογραμμίζεται επίσης ότι οι πρακτικές επιβολής από ισχυρές δυνάμεις δεν αφορούν μόνο τη Βενεζουέλα, αλλά εγκυμονούν κινδύνους για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα και, έμμεσα, για τις ίδιες τις κοινωνίες μας.

Για τους λόγους αυτούς, η «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» κατέθεσε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σχέδιο ψηφίσματος και του ζήτησε να το εισάγει προς ψήφιση στη σημερινή συνεδρίαση του Οργάνου.

Με το ψήφισμα καλείται το σώμα να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο και να εκφράσει τη θέση του υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και του σεβασμού της κυριαρχίας των λαών.

