«Ακόμα και αν απλώς κινηματογραφείς τους εποίκους, έρχεται ο στρατός και σε κυνηγά, ψάχνει το σπίτι σου» ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης για την έφοδο σπίτι του

Ο σπουδαίος Παλαιστίνιος σκηνοθέτης και κάτοχος Όσκαρ Μπασέλ Άντρα δήλωσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη το Σάββατο, αναζητώντας τον και ψάχνοντας το τηλέφωνο της συζύγου του.

«Η Λωρίδα της Γάζας είναι μια φλέβα χρυσού για την κτηματαγορά», υπουργός του Ισραήλ παραδέχτηκε όσα λένε όλοι!

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Associated Press, ο Μπασέλ Άντρα – ο οποίος είναι ένας από τους 4 σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «Καμία Άλλη Γη» (No Other Land) – είπε πως Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν στο χωριό του, τραυματίζοντας δύο αδελφούς του και έναν ξάδελφό του, οι οποίοι χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ επεσήμανε ότι οι Ισραηλινές Δυνάμεις (IDF) συνέλαβαν έναν από τους θείους του.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ εκείνος βρισκόταν στο νοσοκομείο με τους συγγενείς του, έμαθε από την οικογένειά του στο χωριό ότι εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν εισβάλει στο σπίτι του. Οι στρατιώτες των IDF φέρονται να ρώτησαν τη σύζυγό του, Σούχα, για το πού βρισκόταν και έψαξαν το τηλέφωνό της, ενώ η 9 μηνών κόρη του βρισκόταν επίσης στο σπίτι.

Οι Ισραηλινοί μπλόκαραν την είσοδο στο χωριό

Ο Άντρα πέρασε τη νύχτα έξω από το χωριό, χωρίς να μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του και να δει την οικογένειά του, επειδή οι στρατιώτες μπλόκαραν την είσοδο του χωριού και φοβόταν ότι θα τον συλλάμβαναν, όπως δήλωσε ο ίδιος στο ειδησεογραφικό μέσο.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι οι στρατιώτες βρισκόταν στο χωριό, αντιδρώντας σε πετροβολισμούς Παλαιστινίων, που τραυμάτισαν δύο Ισραηλινούς πολίτες και ως εκ τούτου οι δυνάμεις του έπρεπε να ανακρίνουν τους κατοίκους και να ερευνήσουν την περιοχή.

Ωστόσο, η εκδοχή του Μπασέλ Άντρα βαίνει αντίθετα στους ισχυρισμούς των IDF, καθώς είπε πως οι έποικοι επιτέθηκαν στους Παλαιστινίους στη γη τους και αρνήθηκε ότι πέταξαν πέτρες ή είδαν κάποιον από το χωριό να το κάνει.

«Το σύστημα έχει δημιουργηθεί για να μας επιτίθεται»

Μάλιστα, σύμφωνα με το Associated Press, υπήρξαν βίντεο που γυρίστηκαν από τον ξάδελφο του Άντρα που έδειχναν εποίκους να επιτίθενται σε έναν άνδρα – που ο σκηνοθέτης αναγνώρισε ως τον αδελφό του, Άνταμ Άντρα, ο οποίος νοσηλεύτηκε με μώλωπες στο αριστερό χέρι, τον αγκώνα και το στήθος. Σε άλλο βίντεο, ένας έποικος κυνηγά μια ακτιβίστρια αλληλεγγύης μέσα σε έναν ελαιώνα και την ρίχνει στο έδαφος.

«Ακόμα και αν απλώς κινηματογραφείς τους εποίκους, έρχεται ο στρατός και σε κυνηγά, ψάχνει το σπίτι σου», είπε. «Όλο το σύστημα έχει δημιουργηθεί για να μας επιτίθεται, να μας τρομοκρατεί, να μας κάνει να φοβόμαστε πολύ».

«Αυτό που συνέβη σήμερα στο χωριό του, το έχουμε δει ξανά και ξανά, όπου οι Ισραηλινοί έποικοι επιτίθενται βίαια σε ένα παλαιστινιακό χωριό και αργότερα έρχεται ο στρατός και επιτίθεται στους Παλαιστινίους», είπε ο Γιουβάλ Άμπραχαμ, ο οποίος επίσης συμμετείχε στην ταινία.

Η επίθεση στον Χαμντάν Μπαλάλ

Σημειώνεται ότι νωρίτερα φέτος, ένας ακόμη σκηνοθέτης του No Other Land, ο Χαμντάν Μπαλάλ είχε συλληφθεί και δεχθεί επίθεση από στρατιώτες των IDF.

Ο Μπαλάλ, μιλώντας τότε στον Guardian, είχε καταγγείλει πως Ισραηλινοί έποικοι βοηθήθηκαν από δύο στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, οι οποίοι τον χτύπησαν με το κοντάκι του όπλου τους έξω από το σπίτι του και απείλησαν να τον σκοτώσουν.

«Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, σκέφτηκα την οικογένειά μου, που ήταν στο σπίτι», δήλωσε ο Μπαλάλ. «Έτρεξα προς το μέρος τους και είπα στη γυναίκα μου “κλείδωσε το σπίτι και κράτα τα παιδιά μέσα”. Θα μπορούσαν να μου επιτεθούν, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν θα έβλαπταν την οικογένειά μου», συμπληρώνει.

«Οι στρατιώτες με σημάδευαν με τα τουφέκια τους, ενώ ο έποικος από πίσω άρχισε να με χτυπάει», είπε ο Μπαλάλ. «Με έριξαν στο έδαφος και ο έποικος άρχισε να με χτυπάει στο κεφάλι. Τότε ένας στρατιώτης άρχισε επίσης να με χτυπάει. Με το κοντάκι του τουφεκιού του, με χτύπησε στο κεφάλι. Μετά από αυτό, πυροβόλησε με το όπλο του στον αέρα. Δεν καταλαβαίνω εβραϊκά, αλλά κατάλαβα ότι είπε ότι ο επόμενος πυροβολισμός του τουφεκιού θα με χτυπούσε. Εκείνη τη στιγμή, νόμιζα ότι θα πέθαινα», αναφέρει.

Τραυματισμένος, με χειροπέδες και δεμένα μάτια, ο σκηνοθέτης και άλλοι δύο Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν από τους στρατιώτες σε ένα στρατιωτικό όχημα και στη συνέχεια σε ένα αστυνομικό τμήμα στη Δυτική Όχθη, όπου πέρασαν τη νύχτα ξαπλωμένοι στο πάτωμα.

«Ήταν μια εκδίκηση για το ντοκιμαντέρ μας», δήλωσε ο Μπαλάλ. «Άκουσα τις φωνές των στρατιωτών, γελούσαν με εμένα… Άκουσα (τη λέξη) “Όσκαρ”».

Η ταινία «No Other Land» αποτελεί μία ενδοσκόπηση στους αγώνες της ζωής υπό ισραηλινή κατοχή – για την οποία βραβεύτηκε με το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



