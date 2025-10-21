Ακόμα να καλυφτεί η τρύπα στον πεζόδρομο

Το σημείο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και Γούναρη

Ακόμα να καλυφτεί η τρύπα στον πεζόδρομο
21 Οκτ. 2025 10:53
Pelop News

Έχουν περάσει περίπου 15 μέρες από τότε που λόγω της έντονης βροχής  δημιουργήθηκε κούφωμα σε ένα σημείο του πεζόδρομου της Ρήγα Φεραίου.

Από τότε το σημείο έχει ξηλωθεί και έχει τοποθετηθεί κορίνα για να προκληθεί κάποιο ατύχημα από τους πεζούς.

Το θέμα όμως είναι πότε θα επιδιορθωθεί η ζημιά, καθώς μετά από 15 μέρες και ακόμα δεν έχει καλυφτεί η τρύπα με αποτέλεσμα το θέαμα να μην είναι καθόλου ωραίο και όλα αυτά σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:09 Την Κυριακή (26/10) αλλάζει η ώρα-Τέσσερις μύθοι για την διαδικασία
11:00 Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ το 2o RGC Αν. Μακεδονίας-Θράκης: Διήμερο διαλόγου για την ανάπτυξη
10:54 ΓΑΔΑ: Εμφανίστηκε ο αστυνομικός που κατηγορήθηκε από την πρώην, επίσης αστυνομικό, σύντροφό του για ξυλοδαρμό!
10:53 Ακόμα να καλυφτεί η τρύπα στον πεζόδρομο
10:52 ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνωστου Στρατιώτη
10:48 Αυτός είναι ο δράστης, που παραδόθηκε, για τη δολοφονία του 37χρονου στο Μπουρνάζι
10:48 Φλωρίδης: «Δεν μπορεί να διχάζει το εθνικό μνημείο»
10:42 Ενα μεγάλο μπράβο στην Ολυμπιάδα
10:37 Δυτική Αχαΐα: Εκσκαφέας εμβόλισε αυτοκίνητο, εγκλωβισμός ατόμων
10:36 Οδοντωτός Σιδηρόδρομος: Μόνο το υπουργείο έχει τη δύναμη να παρέμβει…
10:29 Με ποια κριτήρια θα δοθεί το επίδομα των 250 ευρώ σε 1.4 εκ. δικαιούχους
10:27 Ο Σαρκοζί με κοστούμι και γραβάτα πηγαίνει στη φυλακή χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι! ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
10:20 Λύκειο Αιγείρας: «Time to Move – Ανακαλύπτοντας τις Ευκαιρίες στην Ευρώπη» ΦΩΤΟ
10:19 Νίκες για Αιολο, ΠΓΕ και Ερυθρό Αστέρα στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Γυναικών
10:19 Γαλλία: Άρχισε η δίκη για τη φρικτή δολοφονία 12χρονου κοριτσίου
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Θανάσης Κοντογεώργης: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι στον πυρήνα της συλλογικής μας μνήμης και δεν χωρούν αντιπαραθέσεις
10:03 Νέος Κόσμος: Άγρια συμπλοκή, τρεις στο νοσοκομείο και 5 συλλήψεις
9:57 Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείου Πατρών: Ο Γιάννης Ευσταθόπουλος στη Σχολη Κιθάρας
9:57 Εξαφανισμένος ο αστυνομικός της Κρατικής Ασφάλειας όρμησε στην καλλονή συνάδελφο του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ