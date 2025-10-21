Ακόμα να καλυφτεί η τρύπα στον πεζόδρομο

Έχουν περάσει περίπου 15 μέρες από τότε που λόγω της έντονης βροχής δημιουργήθηκε κούφωμα σε ένα σημείο του πεζόδρομου της Ρήγα Φεραίου.

Από τότε το σημείο έχει ξηλωθεί και έχει τοποθετηθεί κορίνα για να προκληθεί κάποιο ατύχημα από τους πεζούς.

Το θέμα όμως είναι πότε θα επιδιορθωθεί η ζημιά, καθώς μετά από 15 μέρες και ακόμα δεν έχει καλυφτεί η τρύπα με αποτέλεσμα το θέαμα να μην είναι καθόλου ωραίο και όλα αυτά σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



