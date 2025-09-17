Ακράτα: 45χρονος βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα

Τις απογευματινές ώρες χθες Τρίτη 16/09/2025, , ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αιγίου ότι ένας 45χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ακράτας Αιγιαλείας.

Στον 45χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από έναν ναυαγοσώστη και από το πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



