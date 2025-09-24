Ακρίβεια: Τα προϊόντα σούπερ μάρκετ που θα ενταχθούν στην εθελοντική μείωση τιμής

Αρχές Οκτωβρίου θα αποτυπωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα.

Σούπερ Μάρκετ
24 Σεπ. 2025 9:27
Pelop News

Το μέτρο της εθελοντικής πτώσης των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ επανέρχεται για τρίτη φορά, ενώ στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι στους καταλόγους να ενσωματωθούν 1000 κωδικοί.

Μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου θα αποτυπωθούν οι μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα ύψους κατ’ ελάχιστο 5%

Τις λίστες με τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία της εθελοντικής μείωσης τιμών καταρτίζουν οι προμηθευτικές εταιρείες, μετά την πρόσκληση του υπουργού Ανάπτυξης. Σύμφωνα, με πληροφορίες η μείωση θα γίνει με βάση την τιμή τιμοκαταλόγου, ενώ οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα συμμετέχουν και αυτές με επιπλέον έκπτωση σε κάθε κωδικό.

Ο στόχος είναι οι κωδικοί με τη χαμηλότερη τιμή να αγγίξουν τους 1.000 έναντι 705 που είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη φάση. Σε αυτούς θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, κυρίως τυποποιημένα τρόφιμα, όπως ζυμαρικά, όσπρια, κατεψυγμένα λαχανικά και ζύμες, ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, σοκολατοειδή, καθώς και απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βρεφικές πάνες. Στην πρωτοβουλία της μείωσης τιμής προμηθευτές και σούπερ μάρκετ θα επιστρατεύσουν και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στα σούπερ μάρκετ σχετικά με την Εφαρμογή του νέου Κώδικα Δεοντολογίας, μετά τις καταγγελίες που έγιναν για παραπλανητικές προσφορές.

Με πληροφρίες enikonomia.gr, ERTNews
