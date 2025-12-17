Αλαλούμ με τις πληρωμές των αγροτών: Δεσμεύσεις από τον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα επιδόματα

Έντονη αναστάτωση επικράτησε στους αγρότες σε όλη τη χώρα με αφορμή την καταβολή των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις τα αναμενόμενα ποσά δεν πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν δεσμεύσεις χρημάτων από τον ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με διευκρινίσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πίστωση της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης, καθώς και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, σε όλους τους δικαιούχους παραγωγούς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, το βράδυ της Τρίτης παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα καταβολών των τραπεζών και του τεχνικού συμβούλου, με αποτέλεσμα να παρακρατηθούν ποσά που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΛΓΑ, πριν ακόμη πιστωθούν οι προβλεπόμενες ενισχύσεις. «Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο για αδικαιολόγητο λάθος, διαβεβαιώνοντας ότι μέχρι το μεσημέρι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές.

Υπενθυμίζεται ότι έως την Τρίτη θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης 2025 για όσους είχαν λάβει προκαταβολή ή είχαν προχωρήσει σε διορθώσεις, καθώς και η Αναδιανεμητική Ενίσχυση. Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, τα ποσά εμφανίζονται μειωμένα, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι. Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή ενισχύσεων και σε γεωργούς νεαρής ηλικίας.

Παρά τα παραπάνω, σε πολλές περιπτώσεις ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών χωρίς να έχει προηγηθεί η καταβολή των αντίστοιχων επιδομάτων, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

«Χθες το βράδυ περιμέναμε να καταβληθεί το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης και αντ’ αυτού είδαμε τον ΕΛΓΑ να μπαίνει στους λογαριασμούς και να αφαιρεί χρήματα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

Όπως εξήγησε, τα ποσά παρακρατήθηκαν από όσους είχαν διαθέσιμα χρήματα στους λογαριασμούς τους και αφορούσαν οφειλές ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΛΓΑ, χωρίς να έχει προηγηθεί η πίστωση των επιδοτήσεων.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ίδιας Ομοσπονδίας, Σωτήρης Γιαννάκος, ανέφερε ότι το βράδυ της Τρίτης «πήραν φωτιά τα κινητά», καθώς σε πολλές περιπτώσεις ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε δεσμεύσεις χρημάτων είτε από ποσά που είχαν καταβληθεί παλαιότερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε από υπόλοιπα που υπήρχαν ήδη στους λογαριασμούς των αγροτών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί αν οι σημερινές πιστώσεις θα αποκαταστήσουν πλήρως το πρόβλημα και θα κατευνάσουν τις αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο.

