Αλέκος Λουμπαρδέας: Είχε την Παναχαϊκή στο αίμα του

Ενας κύκλος με δάφνες, από τον περασμένο αιώνα, έκλεισε με το φευγιό του Αλέκου Λουμπαρδέα. Η Πατραϊκή πυγμαχία, το άθλημα που μαζί με το πόλο έχουν φέρει τα περισσότερα Πανελλήνια πρωταθλήματα στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, θρηνεί για την απώλεια ενός αυθεντικού εκφραστή της, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα για να γνωρίσει μέρες δόξας το πιο δυναμικό απ’ όλα τα σπορ. Ενα σπορ που εξ αιτίας της «υφής» του κατά καιρούς «δίχαζε» το φίλαθλο κοινό, αλλά αυτή είναι μία διαφορετική ιστορία…

Το γεγονός είναι ότι η Πατραϊκή πυγμαχία, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα γνώρισε ένδοξα χρόνια, καθώς η Παναχαϊκή και η ΕΑΠ κυριαρχούσαν στην Ελλάδα.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ

Ο Αλέκος Λουμπαρδέας, υπηρέτησε την Παναχαϊκή παντοιοτρόπως. Σαν μεγάλος αθλητής της, την δεκαετία 1961-1971 και μετέπειτα από διάφορα διοικητικά πόστα της ΠΓΕ και δη ως έφορος του τμήματος πυγμαχίας.

Η Πάτρα εκείνα τα χρόνια διέθετε τις πιο περίφημες «σχολές» πυγμαχίας της χώρας, υπό την καθοδήγηση του Βαγγέλη Μαυρόπουλου (Παναχαϊκή) και του Ντίνου Γαλανού (ΕΑΠ).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΙΒΟ

Ο εκλιπών ήταν αθλητής του πρώτου. Αν και πήγε ως αθλητής στίβου στην ΠΓΕ, ο Μαυρόπουλος διέκρινε τα φυσικά προσόντα του Αλέκου Λουμπαρδέα και τον έπεισε να στραφεί στην πυγμαχία. Και είχε δίκιο, γιατί ο αθλητής του διέπρεψε, καθώς ξέχωρα από τις Πανελλήνιες νίκες, κατάφερε να αναδειχθεί 3ος στο κορυφαίο τότε στρατιωτικό πρωτάθλημα ΣΙΣΜ, στο οποίο μετείχαν δεκάδες χώρες.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΙΩΤΗΣ

Το δυναμικό στυλ της πυγμαχίας συνέτεινε, ώστε να αναδειχθούν προσωπικότητες, που προσέδωσαν στο άθλημα έναν αντιφατικό χαρακτήρα. Ο Αλέκος Λουμπαρδέας τίμησε τα γάντια του και εισέπραξε την αναγνώριση από την Πατραϊκή κοινωνία ως ένας σπουδαίος αθλητής, καλός επαγγελματίας και άριστος οικογενειάρχης. Η Παναχαϊκή ήταν η «δεύτερη φύση του», με την ποδοσφαιρική ομάδα της, άλλωστε, διέπρεψε ο γιος του Νίκος Λουμπαρδέας, τον οποίο είχε γαλουχήσει ανάλογα.

«ΧΡΥΣΑ ΓΑΝΤΙΑ»

Πολλοί ακόμη πυγμάχοι, «βγαίνοντας» στη κοινωνία, ακολούθησαν το λαμπρό παράδειγμα του Αλέκου Λουμπαρδέα, όπως ο γνωστός δημοσιογράφος και υπ. βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Καρβουνιάρης, ο Αλέκος Ζαχαράτος, αδερφός του πετυχημένου περφόρμερ Τάκη Ζαχαράτου, ο Πέτρος Ανδρουλιδάκης, οι πρωταθλητές Γιώργος Καούρης (και σπουδαίος διαιτητής) και Νίκος Πλέας (με πετυχημένη καριέρα προπονητή), ο Σεραφείμ Βουκελάτος, ο Ζώης Πολύζος, ο Αλέκος Ζουρνατζής και τόσοι άλλοι ακόμη.

ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΑΤΑ…

Εχει, όμως, και τα «τραύματα» του ο χώρος, για τα οποία τόσο ο Αλέκος Λουμπαρδέας, όσο και οι «δάσκαλοι» Βαγγέλης Μαυρόπουλος και Ντίνος Γαλανός, καθώς και οι μεταγενέστεροι προπονητές, πάσχιζαν να επουλώσουν. Κάποιες φορές τα κατάφερναν, αλλά μερικές, ήταν μάταιος ο κόπος τους…

Κάπως έτσι θρήνησε η Πατραϊκή πυγμαχία αθλητές της και πρωταθλητές, όπως ο Ανδρέας Παΐζης και ο Τάσος Μπερδέσης, που στραβοπάτησαν στα σκοτάδια της νύχτας και δολοφονήθηκαν… Ο δεύτερος μάλιστα, όπως και ο Μάριος Καπερώνης ήταν μέλη της Εθνικής ομάδας Πυγμαχίας που θα συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008.

Εν πάσει περιπτώσει, δεν προσφέρεται η μέρα για πρόσθετες επισημάνσεις. Η αξία, άλλωστε, βρίσκεται στο καλό παράδειγμα του Αλέκου Λουμπαρδέα. Του βέρου Παναχαϊκιώτη και καλού φίλου.

Καλοτάξιδος…

