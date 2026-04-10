Αλέξανδρος Κοψιάλης: Έχασε πάνω από 27 κιλά – Η δημόσια μάχη με την υπερφαγία

Ο γνωστός YouTuber μιλά ανοιχτά για τη διατροφή, την άσκηση και την ψυχολογική πίεση – «Μετέτρεψα την κακία σε καύσιμο»

10 Απρ. 2026 21:23
Pelop News

Τη σημαντική αλλαγή στη σωματική και ψυχική του κατάσταση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους ο γνωστός influencer και YouTuber Αλέξανδρος Κοψιάλης, αποκαλύπτοντας ότι έχει χάσει περισσότερα από 27 κιλά μέσα από συστηματική προσπάθεια.

Ο ίδιος, που είχε μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη δύσκολη σχέση του με το φαγητό και την υπερφαγία, είχε φτάσει να ζυγίζει πάνω από 120 κιλά, όπως είχε αποκαλύψει πριν από μερικούς μήνες.

Αλλαγή με διατροφή και γυμναστική

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media, η απώλεια βάρους ήρθε μέσα από συνδυασμό γυμναστικής, προσεκτικής διατροφής και σταδιακής αλλαγής συνηθειών.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, εμφανίστηκε εμφανώς αλλαγμένος, επιβεβαιώνοντας την πρόοδό του στη ζυγαριά.

«Είναι στο χέρι μας πώς θα εκμεταλλευτούμε την κακία του κόσμου… Επέλεξα φέτος να την μετατρέψω σε καύσιμο», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Απαντήσεις στα σχόλια για «ενέσιμα φάρμακα»

Το τελευταίο διάστημα, ο Κοψιάλης δέχτηκε ερωτήματα και σχόλια στα social media σχετικά με το αν χρησιμοποίησε ενέσιμα φάρμακα για την απώλεια βάρους.

Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, επιμένοντας ότι η αλλαγή του βασίστηκε αποκλειστικά σε διατροφή και άσκηση.

Η δημόσια εξομολόγηση για την υπερφαγία

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, τον Δεκέμβριο του 2025, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με την υπερφαγία, περιγράφοντας μια δύσκολη σχέση με το φαγητό που συνδεόταν με τα συναισθήματά του.

Όπως είχε αναφέρει, το φαγητό λειτουργούσε για εκείνον ως μηχανισμός διαχείρισης χαράς, λύπης και άγχους, οδηγώντας σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερκατανάλωσης.

«Το θεωρώ ασθένεια… δεν θέλω να πιστέψει κανείς ότι αυτό το σώμα είναι υγεία», είχε δηλώσει, περιγράφοντας με ειλικρίνεια τη δύσκολη καθημερινότητά του.

Ένα μήνυμα προς τους ακολούθους του

Η νέα του εικόνα συνοδεύεται από ένα μήνυμα προσωπικής προσπάθειας και ψυχικής ανθεκτικότητας, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η αλλαγή δεν είναι μόνο σωματική αλλά και βαθιά ψυχολογική.

Η εξομολόγησή του έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν θετικά την πορεία του και τη δημόσια στάση του απέναντι σε ένα ευαίσθητο θέμα όπως η διατροφή και η ψυχική υγεία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:41 Ψωρίαση: Στίγμα, μύθοι και αλήθειες γύρω από μια χρόνια δερματική πάθηση
21:30 Έρχεται εβδομάδα πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Από 14 έως 17 Απριλίου
21:23 Αλέξανδρος Κοψιάλης: Έχασε πάνω από 27 κιλά – Η δημόσια μάχη με την υπερφαγία
21:15 Τραμπ: «Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα πλήγματα στο Ιράν αν αποτύχουν οι συνομιλίες» – «Τα καλύτα όπλα στα πλοία μας»
21:03 Πάτρα: Ιδρύθηκε η «Αιμογένεια» – «Ο αδελφός μου περίμενε για ημέρες μια μονάδα αίματος»
20:54 Γιώργος Χρανιώτης: Μέχρι τα 40 δεν υπήρχε για μένα ως πλάνο το παιδί
20:46 «Καμπανάκι» για ελλείψεις στα καύσιμα στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ενόψει καλοκαιριού
20:37 Ναύπακτος: Το «τείχος φωτιάς» του Επιταφίου μαγνητίζει κάθε Μεγάλη Παρασκευή – Δείτε το εντυπωσιακό έθιμο
20:25 Gmail: Η Google φέρνει end-to-end κρυπτογράφηση στα κινητά – Πώς αλλάζει η ασφάλεια των email
20:17 Ο Αστακός γίνεται το «Ντουμπάι» της Μεσογείου: Ξεκλειδώνει «πρότζεκτ» μισού δισ. ευρώ
20:08 ΔΥΠΑ: Φτάνει η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης
19:58 Πάτρα: Με συγκίνηση η περιφορά του Επιταφίου στο Κωνσταντοπούλειο ΦΩΤΟ
19:57 Διαβήτης και ακοή: Η «αόρατη» επιπλοκή που επηρεάζει την ποιότητα ζωής
19:47 Χάθηκε στη Λαμία, την βρήκαν στην Καστοριά – Αίσιο τέλος για 45χρονη
19:35 Ο Τσίπρας καταρτίζει λίστες υποψηφίων και υπάρχουν «ευπρόσδεκτοι» από την Αχαΐα
19:26 Καστανίδης: Δεν θα καθορίσει ο Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου
19:17 Πάτρα: Σε κλίμα κατάνυξης η Ακολουθία του Επιταφίου στην Ευαγγελίστρια – Πλήθος πιστών στον Μητροπολιτικό Ναό
19:15 Νετανιάχου κατά Ισπανίας: Οι χώρες που διεξάγουν διπλωματικό πόλεμο κατά του Ισραήλ θα πληρώσουν άμεσο τίμημα
19:04 Πάτρα: Ερχονται εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση στο Σούλι – Τι φοβάται ο 32χρονος
18:53 Σφαγή Διστόμου: Νέα δικαστική εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για τις γερμανικές αποζημιώσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
