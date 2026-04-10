Αλέξανδρος Κοψιάλης: Έχασε πάνω από 27 κιλά – Η δημόσια μάχη με την υπερφαγία

Τη σημαντική αλλαγή στη σωματική και ψυχική του κατάσταση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους ο γνωστός influencer και YouTuber Αλέξανδρος Κοψιάλης, αποκαλύπτοντας ότι έχει χάσει περισσότερα από 27 κιλά μέσα από συστηματική προσπάθεια.

Ο ίδιος, που είχε μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη δύσκολη σχέση του με το φαγητό και την υπερφαγία, είχε φτάσει να ζυγίζει πάνω από 120 κιλά, όπως είχε αποκαλύψει πριν από μερικούς μήνες.

Αλλαγή με διατροφή και γυμναστική

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media, η απώλεια βάρους ήρθε μέσα από συνδυασμό γυμναστικής, προσεκτικής διατροφής και σταδιακής αλλαγής συνηθειών.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, εμφανίστηκε εμφανώς αλλαγμένος, επιβεβαιώνοντας την πρόοδό του στη ζυγαριά.

«Είναι στο χέρι μας πώς θα εκμεταλλευτούμε την κακία του κόσμου… Επέλεξα φέτος να την μετατρέψω σε καύσιμο», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλέξανδρος Κοψιάλης (@alexandros_kopsialis)

Απαντήσεις στα σχόλια για «ενέσιμα φάρμακα»

Το τελευταίο διάστημα, ο Κοψιάλης δέχτηκε ερωτήματα και σχόλια στα social media σχετικά με το αν χρησιμοποίησε ενέσιμα φάρμακα για την απώλεια βάρους.

Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, επιμένοντας ότι η αλλαγή του βασίστηκε αποκλειστικά σε διατροφή και άσκηση.

Η δημόσια εξομολόγηση για την υπερφαγία

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, τον Δεκέμβριο του 2025, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με την υπερφαγία, περιγράφοντας μια δύσκολη σχέση με το φαγητό που συνδεόταν με τα συναισθήματά του.

Όπως είχε αναφέρει, το φαγητό λειτουργούσε για εκείνον ως μηχανισμός διαχείρισης χαράς, λύπης και άγχους, οδηγώντας σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερκατανάλωσης.

«Το θεωρώ ασθένεια… δεν θέλω να πιστέψει κανείς ότι αυτό το σώμα είναι υγεία», είχε δηλώσει, περιγράφοντας με ειλικρίνεια τη δύσκολη καθημερινότητά του.

Ένα μήνυμα προς τους ακολούθους του

Η νέα του εικόνα συνοδεύεται από ένα μήνυμα προσωπικής προσπάθειας και ψυχικής ανθεκτικότητας, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η αλλαγή δεν είναι μόνο σωματική αλλά και βαθιά ψυχολογική.

Η εξομολόγησή του έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν θετικά την πορεία του και τη δημόσια στάση του απέναντι σε ένα ευαίσθητο θέμα όπως η διατροφή και η ψυχική υγεία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



