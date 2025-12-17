Αλεξανδρούπολη: Χωρίς τις αισθήσεις του 4χρονος – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εμφανώς υποσιτισμένος

Σοκ προκαλεί το περιστατικό με ένα τετράχρονο αγόρι που διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με τις αρχές να διερευνούν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε.

Αλεξανδρούπολη: Χωρίς τις αισθήσεις του 4χρονος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εμφανώς υποσιτισμένος
17 Δεκ. 2025 15:01
Pelop News

Σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση και εμφανώς υποσιτισμένο μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ένα αγόρι ηλικίας τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο από τη 23χρονη μητέρα του και τον πατέρα του, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Οι γιατροί, διαπιστώνοντας τη σοβαρή κλινική εικόνα του παιδιού, ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη των γονέων του ανήλικου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού, καθώς και το ενδεχόμενο να έχει υποστεί κακοποίηση, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές και αστυνομικές έρευνες.

