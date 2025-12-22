Αλεξανδρούπολη: Οργή και αυτοδικία μετά τον θάνατο 3χρονου από υποσιτισμό ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ και έντονη κοινωνική αναστάτωση προκαλεί στην Αλεξανδρούπολη η υπόθεση θανάτου 3χρονου παιδιού από υποσιτισμό, με την οργή της τοπικής κοινωνίας να οδηγεί σε επεισόδια αυτοδικίας, ενώ η Δικαιοσύνη διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

22 Δεκ. 2025 14:01
Βαθιά αναστάτωση επικρατεί στην Αλεξανδρούπολη μετά τον θάνατο ενός 3χρονου παιδιού, υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις, ακόμη και πράξεις αυτοδικίας.

Το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης την περασμένη Τετάρτη, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η αιτία θανάτου αποδίδεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια που προήλθε από παρατεταμένο υποσιτισμό.

Λίγες ώρες πριν από την απολογία της 23χρονης μητέρας, εικόνες από το σπίτι της οικογένειας στη γειτονιά Τέρμα Άβαντος αποτυπώνουν το κλίμα έντασης που επικράτησε. Το εσωτερικό του σπιτιού εμφανίζεται εκτεταμένα κατεστραμμένο, με σπασμένα τζάμια, διαλυμένα έπιπλα και εμφανή ίχνη βίας σε όλους τους χώρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργή κατοίκων της περιοχής για τον θάνατο του παιδιού εξελίχθηκε σε επεισόδια αυτοδικίας. Ο παππούς του 3χρονου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της πόλης, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που φέρεται να δέχθηκε από ομάδα ατόμων.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, με τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού να βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για πολυήμερη απομόνωση του ανηλίκου σε δωμάτιο χωρίς επαρκή τροφή και νερό, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Η 23χρονη μητέρα έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τρίτη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στις καταθέσεις των παππούδων, καθώς και του πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται κρατούμενος σε φυλακές της Τουρκίας. Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν σημάδια παραμέλησης που δεν αξιολογήθηκαν εγκαίρως και γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν εγκαίρως μηχανισμοί προστασίας του παιδιού.

