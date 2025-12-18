Αλεξανδρούπολη: Προθεσμία έως την Τρίτη ζήτησε η μητέρα του 3χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε η μητέρα του 3χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε νεκρό στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με την ιατροδικαστική έκθεση να αποδίδει τον θάνατο σε πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω υποσιτισμού.

18 Δεκ. 2025 14:46
Pelop News

Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Αλεξανδρούπολης βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης η μητέρα του 3χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, με την ίδια να ζητά και να λαμβάνει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο για να δώσει εξηγήσεις στον αρμόδιο εισαγγελέα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες μετέφερε το παιδί της στο νοσοκομείο. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ότι το παιδί ήταν ήδη νεκρό.

Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση, το πόρισμα της οποίας αποδίδει τον θάνατο του 3χρονου σε πολυοργανική ανεπάρκεια ως αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο εξαιρετικά χαμηλό σωματικό βάρος του παιδιού σε σχέση με την ηλικία του, στοιχείο που ενισχύει τα ευρήματα της εξέτασης.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί, πέραν της μητέρας, και οι παππούδες του παιδιού, στο σπίτι των οποίων διέμενε η οικογένεια. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες διαβίωσης του παιδιού και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.

