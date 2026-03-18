Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο των εξελίξεων: Δένδιας και Whitaker στο 4ο Φόρουμ για τον ρόλο της Θράκης σε ενέργεια και άμυνα

Σε μια συγκυρία κατά την οποία η κρίση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια, την ενέργεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο ως περιοχή με αυξημένο γεωστρατηγικό αποτύπωμα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το 4ο East Macedonia Thrace Forum, που πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 στην Αλεξανδρούπολη, φιλοδοξεί να αναδείξει ακριβώς αυτή τη νέα πραγματικότητα: ότι η περιοχή δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως περιφέρεια της χώρας, αλλά ως κρίσιμος κόμβος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ξεχωριστό βάρος στο φετινό φόρουμ δίνει η κοινή παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του μόνιμου αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ Matthew Whitaker, οι οποίοι αναμένεται να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι συζήτησης για τον στρατηγικό ρόλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το μέλλον της Συμμαχίας. Η συγκεκριμένη συμμετοχή αποτυπώνει και το πολιτικό βάθος της διοργάνωσης, καθώς συνδέει ευθέως την Αλεξανδρούπολη και τη Θράκη με τη μεγάλη συζήτηση για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης και τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των εργασιών του συνεδρίου αναμένεται να βρεθεί και η στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια επανέρχεται ως βασικός πυλώνας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβάλλεται ως γεωενεργειακός κόμβος με αυξημένη σημασία για τη μεταφορά ενέργειας, τις υποδομές και τη συνολική ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το φόρουμ δεν περιορίζεται, ωστόσο, μόνο στη γεωπολιτική και την ενέργεια. Η ατζέντα του απλώνεται και σε κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, από τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τη λειτουργία των θεσμών έως τη δημογραφική αναγέννηση, την ενίσχυση των δομών υγείας, τον ρόλο της αυτοδιοίκησης και την ανάγκη για έναν πιο σύγχρονο και παραγωγικό περιφερειακό σχεδιασμό. Μέσα από αυτή τη διεύρυνση της θεματολογίας, η διοργάνωση επιχειρεί να συνδέσει τη στρατηγική σημασία της περιοχής με την καθημερινή της ανθεκτικότητα και την πραγματική αναπτυξιακή της προοπτική.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην οικονομική εξωστρέφεια της περιοχής, με τις συζητήσεις να αγγίζουν τη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα, την αξιοποίηση του τουριστικού αποτυπώματος, την ένταξη της τεχνολογίας στην πρωτογενή παραγωγή και τον εκσυγχρονισμό υποδομών που θεωρούνται κρίσιμες για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο. Η φιλοδοξία είναι σαφής: η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να μην αντιμετωπίζεται μόνο ως πέρασμα ή ως σημείο γεωγραφικού ενδιαφέροντος, αλλά ως μια περιοχή που μπορεί να διεκδικήσει ενεργά ρόλο στον νέο οικονομικό χάρτη.

Στο βήμα του συνεδρίου θα βρεθούν ακόμη κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, διπλωμάτες και παράγοντες της αγοράς. Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ιωάννης Ζαμπούκης, αλλά και ο Geoffrey Pyatt, πρώην Assistant Secretary of State for Energy Resources των ΗΠΑ.

Η φετινή διοργάνωση στην Αλεξανδρούπολη έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη βρίσκονται πλέον στο σταυροδρόμι κρίσιμων εξελίξεων. Από την άμυνα και το ΝΑΤΟ μέχρι την ενέργεια, τις επενδύσεις και την περιφερειακή ανάπτυξη, η περιοχή εμφανίζεται να αποκτά ρόλο πολύ ευρύτερο από τα διοικητικά της όρια, σε μια περίοδο που οι διεθνείς ισορροπίες αλλάζουν γρήγορα και η σημασία των γεωγραφικών σημείων-κλειδιών γίνεται πιο έντονη από ποτέ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



