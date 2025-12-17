Αλεξανδρούπολη: Τετράχρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Συνελήφθησαν οι γονείς

Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση και εμφανώς υποσιτισμένο μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ένα αγόρι ηλικίας τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο από την 23χρονη μητέρα του και τον πατέρα του, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν βαριά κλινική εικόνα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των αστυνομικών αρχών.

Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων του ανήλικου, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού, αλλά και το ενδεχόμενο να έχει υποστεί κακοποίηση.

Το τετράχρονο παραμένει νοσηλευόμενο υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην κατάσταση της υγείας του. Οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες έχουν επίσης ενημερωθεί για την υπόθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



