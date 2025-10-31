Αλέξης Χαρίτσης στην «Π»: «Δεν δίνουμε λευκή επιταγή στον Τσίπρα»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, μιλώντας στην «Π», τονίζει την ανάγκη αντιπολίτευσης με δομημένη αντιπαράθεση, σε αντίθεση με την κυρίαρχη τοξικότητα και τον λαϊκισμό.

Ο Αλέξης Χαρίτσης υποστηρίζει ότι η Αριστερά πρέπει να επικεντρωθεί σε γνήσιες πολιτικές συγκρούσεις για να αποφύγει την ολίσθηση στην παραπολιτική, η οποία ευνοεί τη Δεξιά. Επίσης, αναλύει τη σημασία της συνεργασίας των αριστερών δυνάμεων, τονίζοντας ότι οι συνομιλητές πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πρόγραμμα που αντιμετωπίζει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και την κλιματική κρίση.

Τέλος, σχολιάζει την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και την τρέχουσα κρίση του χώρου, υπογραμμίζοντας ότι η αυτονομία της Νέας Αριστεράς είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας σε οποιοδήποτε ενωτικό εγχείρημα από τη Ριζοσπαστική Αριστερά έως τη Σοσιαλδημοκρατία.

-Κύριε Χαρίτση, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αποκάλυψε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 «δεν ήταν κοστολογημένο». Επιβεβαιώνετε αυτή την εκτίμηση; Εσείς, έχοντας διατελέσει και αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, διαπιστώσατε κενά ή ασάφειες στον οικονομικό σχεδιασμό του προγράμματος;

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια συλλογική δουλειά και ο καθένας είχε τη δική του συμβολή και ευθύνη σε αυτό. Δεν έχω την ίδια άποψη. Αν και πιστεύω ότι στις σημερινές συνθήκες είναι άλλο το ζητούμενο, οφείλω να υπενθυμίσω ότι το 2015 παραλάβαμε ένα βαρύ, δυσβάσταχτο φορτίο, αυτό της χρεοκοπίας και το διαχειριστήκαμε με ευθύνη. Αυτός ο οικονομικός σχεδιασμός ήταν που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.

Από εκεί και πέρα, το βασικό σήμερα είναι να μιλήσουμε για το μέλλον. Το πώς η Αριστερά δηλαδή θα έχει πρόταση για την πραγματική φορολόγηση του πλούτου και τη δίκαιη κατανομή των πόρων στην κοινωνία.

-Αν πράγματι υπήρχε αυτή η λογική του κ. Τσακαλώτου ότι «στην αντιπολίτευση μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω», θεωρείτε πως αυτή η στάση συνέβαλε στην απώλεια αξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ και τελικά στην εκλογική του ήττα;

Η κρίση αξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι οφείλεται πρωτίστως στο ότι δεν μίλησε με σαφήνεια για το ποιους θέλει να εκπροσωπεί και συχνά κατέφυγε σε μια λογική του μέσου όρου. Και το λέω αυτό αναλαμβάνοντας και το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί και σε μένα.

Το 2023 έδειξε τα όρια αυτής της επιλογής. Και το πώς ξεπερνάμε το σοκ που αυτή η λογική κληροδότησε, είναι η δική μας δουλειά σήμερα. Οχι με εγκλωβισμό στο παρελθόν στη λογική της αυτοδικαίωσης, αλλά με μια ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη πρόταση για το πώς αύριο το γάλα θα είναι πιο φτηνό, ο μισθός μεγαλύτερος και το νοίκι προσιτό για όλους.

-Είναι κατά την άποψή σας, απαραίτητη η συνεργασία των αριστερών δυνάμεων σήμερα;

Η συνεργασία είναι πολιτικά αναγκαία, καθώς η σημερινή κυβερνητική πολιτική αποκλείει την κοινωνική πλειοψηφία και εξυπηρετεί μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Ο αντίπαλος είναι ισχυρός και η κοινωνία πιέζει για αλλαγή, καθώς η δυσαρέσκεια απέναντι στη ΝΔ έχει κορυφωθεί.

-Ποιοι είναι οι βασικοί προγραμματικοί άξονες μιας τέτοιας συνεργασίας;

Το κοινό πρόγραμμα πρέπει να υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας και να συγκρούεται με την κυβερνητική πολιτική. Περιλαμβάνει:

– Κοινωνική σωτηρία και αντιμετώπιση της ακρίβειας, θέσπιση πλαφόν σε βασικά είδη διατροφής, μείωση ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, σύγκρουση με τα καρτέλ σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα και κατασκευές.

– Αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, κατοχύρωση της στέγης ως κοινωνικού δικαιώματος, δημιουργία προγράμματος κοινωνικής στέγης.

– Περιορισμό βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb), αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για νέα κατοικία. Κοινωνικά κριτήρια πρόσβασης (νέα ζευγάρια, άποροι, οικογένειες), διαχείριση της κλιματικής κρίσης, αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.

– Αποτροπή κερδοσκοπίας πολυεθνικών ομίλων σε ενέργεια και περιβάλλον. Επαναφορά της Ελλάδας ως παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας, πολυεπίπεδη, ενεργητική εξωτερική πολιτική, με ενεργό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις.

-Ποιες πολιτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα;

Το λεγόμενο «λαϊκό μέτωπο» θα μπορούσε να περιλαμβάνει κόμματα από τη Ριζοσπαστική Αριστερά έως τη Σοσιαλδημοκρατία: το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, το ΜέΡΑ25, αλλά και δυνάμεις της Πολιτικής Οικολογίας όπως το κόμμα «Κόσμος» του κ. Κόκκαλη. Η συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε κοινό πρόγραμμα και να γίνει με όρους ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

-Ποιοι είναι οι οργανωτικοί και πολιτικοί όροι για να λειτουργήσει αυτή η συνεργασία;

Διατήρηση αυτοτέλειας κάθε κόμματος και σεβασμός του πλουραλισμού, πολιτική σοβαρότητα και αξιοπιστία στη διαδικασία.

Καθαρός πολιτικός λόγος, χωρίς αμφισημίες και μικροκομματικές ισορροπίες, αποφυγή κατακερματισμού και προώθηση της ενότητας.

Ενεργός ρόλος της Νέας Αριστεράς, που μπορεί να εγγυηθεί τη σοβαρότητα και τη συνοχή του εγχειρήματος, επανεργοποίηση των πολιτών, ώστε να επιστρέψει η ελπίδα και η συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία.

-Ποια είναι η θέση σας για ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική;

Εφόσον ο κ. Τσίπρας προτίθεται να προχωρήσει στην πολιτική του επαναδραστηριοποίηση, πρέπει να ξεκαθαρίσει με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό και, κυρίως, ποια θα είναι η πολιτική πρόταση την οποία θα κομίσει.

Εκεί θα κριθούν όλοι. Η Νέα Αριστερά είναι διατεθειμένη να συζητήσει με όποιον έχει μια καθαρή πολιτική πρόταση η οποία απαντά στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας και είναι ευθέως αντιπαραθετική με την κυβερνητική πολιτική της Δεξιάς.

Η Νέα Αριστερά δεν είναι διατεθειμένη να δώσει λευκή επιταγή σε κανέναν.

-Μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα της Αριστεράς ο κ. Τσίπρας;

Αν και ο Αλέξης Τσίπρας, λόγω της διαδρομής του, έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει ρόλο, η ενότητα και η συνεργασία δεν είναι ζήτημα ενός προσώπου και μόνο. Κανένας μόνος του δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή. Η συνεργασία είναι ζήτημα πολιτικών και όχι μόνο προσώπων ή αριθμητικής.

-Το κόμμα σας θα διατηρήσει την αυτόνομη παρουσία του;

Η αυτονομία της Νέας Αριστεράς πρέπει να υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Η επιδιωκόμενη συνεργασία των αριστερών δυνάμεων, πρέπει να γίνει χωρίς ο καθένας να χάνει την αυτοτέλειά του. Η συνεργασία πρέπει να πραγματοποιηθεί με όρους σεβασμού της αυτονομίας του κάθε χώρου, καθώς αυτός ο πλουραλισμός είναι αναγκαίος. Η Νέα Αριστερά δεν ζητά από κανέναν άλλον να παραιτηθεί από την αυτοτέλειά του και εφαρμόζει την ίδια αρχή και για τον εαυτό της. Η παρουσία της Νέας Αριστεράς θεωρείται απαραίτητη για τη διαδικασία συνεργασίας και ενότητας των δυνάμεων, καθώς διαθέτει τον πολιτικό λόγο, τις προγραμματικές θέσεις, την πολιτική πρόταση και τα στελέχη που μπορούν να διασφαλίσουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας.

