Αλκοόλ: Το ποτό που συνδέθηκε με χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο

Πόσο επιβαρύνει τελικά το αλκοόλ την υγεία; Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η απάντηση δεν είναι ίδια για όλα τα ποτά. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ παραμένει επιβλαβής, ωστόσο η χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση φαίνεται να συνδέεται με διαφορετικές επιπτώσεις, ανάλογα με το είδος του ποτού.

Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές, το κρασί ήταν εκείνο που ξεχώρισε στη νέα ανάλυση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι μέτριοι καταναλωτές κρασιού εμφάνισαν 21% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν ποτέ ή έπιναν μόνο περιστασιακά, ενώ ακόμη και χαμηλή κατανάλωση μπύρας, μηλίτη ή αποσταγμάτων συνδέθηκε με 9% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια.

Η μελέτη παρουσιάστηκε στην Ετήσια Επιστημονική Συνάντηση του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας και βασίστηκε σε στοιχεία από περισσότερους από 340.000 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία προήλθαν από τη UK Biobank για την περίοδο 2006-2022. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για πάνω από 13 χρόνια κατά μέσο όρο, με τους ερευνητές να εξετάζουν τόσο την ποσότητα όσο και το είδος του αλκοόλ που κατανάλωναν.

Τι εξηγεί τη διαφορά

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ορισμένα πιθανά οφέλη του κρασιού μπορεί να σχετίζονται με συστατικά όπως οι πολυφαινόλες και άλλα αντιοξειδωτικά, ενώ ρόλο ίσως παίζει και ο τρόπος κατανάλωσής του. Το κρασί συνδέεται συχνότερα με τα γεύματα και, σε αρκετές περιπτώσεις, με συνολικά πιο ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες και πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Ωστόσο, οι ίδιοι οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η μελέτη είναι παρατηρητική και δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Αυτό σημαίνει ότι τα ευρήματα δείχνουν μια συσχέτιση, όχι ότι το κρασί από μόνο του προστατεύει την καρδιά. Γι’ αυτό και ζητούνται περαιτέρω, πιο αυστηρές κλινικές δοκιμές για να αποσαφηνιστεί η πραγματική επίδραση κάθε τύπου αλκοόλ.

Οι κίνδυνοι παραμένουν

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τις συνολικές επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία παραμένουν ανησυχητικά. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο BMJ Evidence-Based Medicine κατέληξε ότι ακόμη και χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας, ενώ οι γενετικές αναλύσεις της ίδιας εργασίας δεν υποστήριξαν προστατευτική επίδραση της ήπιας κατανάλωσης.

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, παρότι το κρασί φάνηκε στη συγκεκριμένη ανάλυση να συνδέεται με χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο σε σχέση με άλλα αλκοολούχα ποτά, κανένα είδος αλκοόλ δεν θεωρείται απολύτως ακίνδυνο. Η υπερκατανάλωση παραμένει σαφώς επιβαρυντική και οι ειδικοί συνιστούν προσοχή στην ερμηνεία τέτοιων ευρημάτων.

