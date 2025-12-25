Αλκοτέστ: Μόλις 8 θετικά σε 2.000 ελέγχους στο κέντρο της Αθήνας χθες το βράδυ

Αλκοτέστ: Μόλις 8 θετικά σε 2.000 ελέγχους στο κέντρο της Αθήνας χθες το βράδυ
25 Δεκ. 2025 9:47
Pelop News

Έξι συνεργεία σε διάφορα σημεία της Αττικής ανέπτυξε το βράδυ της παραμονής των Χριστουγένων η Τροχαία προκειμένου να διεξάγει ελέγχους για κατανάλωση αλκοόλ.

Μόνο στη συμβολή της Αιόλου με τη Σταδίου το κλιμάκιο της τροχαίας διενήργησε 2.000 αλκοτέστ από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης μέχρι τις 5 το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα, δε, με τον αστυφύλακα Χρήστο Γιωργοκίτσο που μίλησε στην ΕΡΤ, από τα 2.000 αλκοτέστ, μόνο σε 8 διαπιστώθηκε υπέρβαση των ορίων.

Όπως διευκρίνισε, «σχεδόν όλοι οι οδηγοί που εντοπίστηκαν ήταν στην πρώτη βαθμίδα, δηλαδή από 0,24-0,40 και δεν υπήρξε καμία περίπτωση δεύτερης ή τρίτης κλίμακας».

Ο ίδιος παρατήρησε, επίσης, ότι αρκετοί ήταν αυτοί που επέλεξαν τα ταξί για να κινηθούν έχοντας στο νου τους και στην αυστηροποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Όσον αφορά τη διαδικασία, ο αστυφύλακας τη Τροχαίας εξήγησε ότι κανένα όχημα δεν περνά χωρίς να περάσει ο οδηγός από αλκοτέστ, ενώ σε περίπτωση ανίχνευσης ακόμη και μικρής ποσότητας οινοπνεύματος, ο οδηγός υποβάλλεται σε δεύτερη, κύρια μέτρηση μετά από 15 λεπτά, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό.

Μιλώντας, τέλος, για τις ποινές, υπενθύμισε ότι η νομοθεσία προβλέπει τρεις κλίμακες:

Πρώτη βαθμίδα (0,24 -0,40): πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες
Δεύτερη βαθμίδα (0,40-0,60): πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες
Τρίτη βαθμίδα (0,60 και πάνω): πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες και αυτόφωρη διαδικασία

