Η αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα βαριά πρόστιμα φαίνεται να έχουν φέρει μια πρώτη συμμόρφωση στους δρόμους της Πάτρας.

Οι αριθμοί δείχνουν μείωση παραβάσεων, όμως η ουσία βρίσκεται στην πραγματική αλλαγή νοοτροπίας.

Γιατί όσο οι οδηγοί φρενάρουν απλώς από φόβο για το πρόστιμο, τόσο εύκολα μπορούν να επιστρέψουν στις παλιές τους συνήθειες μόλις χαλαρώσουν οι έλεγχοι.

Η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να βασίζεται στη δαμόκλειο σπάθη του φόβου, αλλά στη συνειδητή επιλογή του καθενός.

Μακάρι, λοιπόν, η σημερινή συμμόρφωση να είναι το πρώτο βήμα μιας ουσιαστικής αλλαγής, που θα στηρίζεται στη συνείδηση και όχι στην επιβολή.

