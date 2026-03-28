Αλλαγή ώρας 2026: Την Κυριακή προχωράμε τα ρολόγια μπροστά μια ώρα

28 Μαρ. 2026 14:47
Pelop News

Λίγες ώρες απέμειναν από την επίσημη έναρξη της θερινής περιόδου καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής (27.03.2026) γυρνάμε τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα μπροστά. Από αυτήν την αλλαγή ώρας, δυστυχώς χάνουμε μία ώρα ύπνου.

Ουσιαστικά, στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, τα ψηφιακά ρολόγια για δείξουν 04:00 π.μ. καθώς γίνεται αυτόματα η αλλαγή ώρας. Σε όσους έχουν τα παραδοσιακά ρολόγια, ή ρολόγια σε κουζίνες και αυτοκίνητα, καλό είναι να γυρίσουν τους δείκτες, λίγη ώρα πριν πέσουν για ύπνο.

Η αλλαγή αυτή γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαία ρύθμιση ισχύει από το 1996, σύμφωνα με την οποία την άνοιξη τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά, ώστε να αξιοποιείται το φυσικό φως της ημέρας, ενώ το φθινόπωρο επιστρέφουν μία ώρα πίσω.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 1916, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και στην Ελλάδα η θερινή ώρα εφαρμόστηκε δοκιμαστικά το 1932, ωστόσο εγκαταλείφθηκε για αρκετές δεκαετίες. Επανήλθε το 1975, μετά την ενεργειακή κρίση του 1973, όταν πολλές ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να υιοθετήσουν το ίδιο σύστημα.

Αλλαγή και στο ωραίο κοινής ησυχίας από την 1η Απριλίου
Λόγω της θερινής περιόδου, αλλαγές έρχονται και στο ωράριο κοινής ησυχίας για τους πολίτες.

Από την 1η Απριλίου 2026, μπαίνει σε εφαρμογή το θερινό ωράριο κοινής ησυχίας, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία της ηρεμίας των πολιτών, η αποφυγή θορύβων είναι απαραίτητη από τις 3:00 έως τις 5:30 το μεσημέρι και από τις 23:00 το βράδυ έως τις 7:00 το πρωί.

Το χειμερινό ωράριο κοινής ησυχίας ενεργοποιείται από την 1η Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας απαγορεύονται δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσες εργασίες κοινής ωφέλειας με ειδική άδεια από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
