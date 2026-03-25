Αλλάζει η ώρα την Κυριακή 29 Μαρτίου: Μία ώρα μπροστά τα ρολόγια

Λίγες ημέρες απομένουν για τη μετάβαση στη θερινή ώρα, καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου θα χρειαστεί να προσαρμόσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά.

Η αλλαγή γίνεται στις 03:00, όταν οι δείκτες θα μετακινηθούν απευθείας στις 04:00. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσουμε μία ώρα ύπνου, αλλά από την άλλη πλευρά θα έχουμε περισσότερο φυσικό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η αλλαγή αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η θερινή ώρα ξεκινά κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και ολοκληρώνεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Τι ισχύει με κινητά και ηλεκτρονικές συσκευές

Στις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και έξυπνα ρολόγια, η αλλαγή γίνεται αυτόματα. Αντίθετα, όσα αναλογικά ή παλαιότερου τύπου ρολόγια δεν είναι συνδεδεμένα με δίκτυο, θα πρέπει να ρυθμιστούν χειροκίνητα.

Η πρακτική της αλλαγής ώρας εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και, ιστορικά, την εξοικονόμηση ενέργειας. Παρότι η συζήτηση για την κατάργησή της έχει επανέλθει αρκετές φορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το σύστημα παραμένει σε ισχύ και φέτος κανονικά.

Χρήσιμες συμβουλές για την προσαρμογή

Για πιο ομαλή προσαρμογή στη νέα ώρα, αρκετοί επιλέγουν να γυρίσουν το ρολόι από το βράδυ του Σαββάτου, να διατηρήσουν σταθερό το ωράριο ύπνου τους την Κυριακή και να αποφύγουν την έντονη κούραση ή τα ξενύχτια το ίδιο Σαββατοκύριακο. Ένας σύντομος μεσημεριανός ύπνος μπορεί επίσης να βοηθήσει, αν η αλλαγή επηρεάσει την ξεκούραση.

