Αλλάζουν όλα για τους νοσηλευτές: Ειδικό μισθολόγιο και προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ

Νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στις αρχές Απριλίου φέρνει στο προσκήνιο σημαντικές αλλαγές για τον κλάδο των νοσηλευτών, με βασικό άξονα τη δημιουργία ειδικού κλάδου με ξεχωριστό μισθολογικό καθεστώς και νέο, ταχύτερο σύστημα προσλήψεων. Η κυβερνητική στόχευση είναι σαφής: οι νοσηλευτές να αποσυνδεθούν από το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου, ώστε να δοθούν ισχυρότερα οικονομικά κίνητρα και να καταστεί πιο ελκυστική η στελέχωση των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το δημόσιο σύστημα υγείας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, με άμεσες συνέπειες στη λειτουργία κρίσιμων δομών, όπως οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και τα χειρουργεία. Παράλληλα, παραμένει έντονο το φαινόμενο αποχώρησης νοσηλευτών από το ΕΣΥ, είτε προς άλλες θέσεις, όπως εκείνες των σχολικών νοσηλευτών, είτε προς τον ιδιωτικό τομέα, την ώρα που αρκετές προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων αποδεικνύονται άγονες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η ΠΟΕΔΗΝ, οι αμοιβές παραμένουν πολύ χαμηλές για το βάρος και την ευθύνη της εργασίας. Ο πρώτος μισθός ενός νοσηλευτή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαμορφώνεται στα 836 ευρώ τον μήνα, ενώ για βοηθό νοσηλευτή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φτάνει στα 736 ευρώ. Αντίστοιχα, ο τραυματιοφορέας λαμβάνει περίπου 687 ευρώ μηνιαίως. Ακόμη και με πρόσθετες αμοιβές από αργίες, νύχτες και απογευματινές βάρδιες, το συνολικό ποσό φτάνει, στην καλύτερη περίπτωση, λίγο κάτω από τα 1.000 ευρώ.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, δεν έχει καμία αντιστοιχία ούτε με τον φόρτο εργασίας ούτε με το επίπεδο ευθύνης που σηκώνουν οι νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Ενδεικτικά, η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μόνο οι πρόσθετες αμοιβές ξεπερνούν τα 500 ευρώ, ενώ στην Κύπρο ο συνολικός μηνιαίος μισθός ενός νοσηλευτή φτάνει περίπου τα 3.000 ευρώ.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται και αλλαγή στον τρόπο πρόσληψης των νοσηλευτών. Με το ισχύον καθεστώς, μέσω ΑΣΕΠ, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και τρία χρόνια μέχρι να τοποθετηθεί ένας νέος νοσηλευτής σε νοσοκομείο. Αυτό το χρονικό κενό θεωρείται πια ασύμβατο με τις άμεσες ανάγκες του συστήματος, γι’ αυτό και εξετάζεται ειδική διαδικασία πρόσληψης, πιθανότατα μέσα από τα ήδη υπάρχοντα συμβούλια προσλήψεων στις Υγειονομικές Περιφέρειες, που χρησιμοποιούνται και για γιατρούς.

Η συζήτηση για την αναβάθμιση του κλάδου συνδέεται και με τα συνολικά στοιχεία για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί ευρέως από ευρωπαϊκές στατιστικές επεξεργασίες, η χώρα παραμένει πολύ χαμηλά στην αναλογία νοσηλευτών ανά πληθυσμό σε σύγκριση με άλλα κράτη της ΕΕ, κάτι που επιβεβαιώνει τη δομική πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας. Σε σχετικές επεξεργασίες με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η Ελλάδα καταγράφεται στις τελευταίες θέσεις, πολύ πίσω από χώρες όπως η Γερμανία και η Φινλανδία.

Τη διάταξη για τη δημιουργία του ειδικού κλάδου νοσηλευτών επεξεργάζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη. Το ζητούμενο πλέον είναι αν οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται θα αποδειχθούν αρκετές για να ανακοπεί η διαρροή προσωπικού και να καλυφθούν τα κενά που αφήνουν σήμερα ολόκληρα τμήματα του ΕΣΥ να λειτουργούν στα όρια.

