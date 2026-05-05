Η αλλεργική ρινίτιδα κάνει για πολλούς την άνοιξη μια δύσκολη περίοδο. Την ώρα που η φύση ανθίζει, εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έρχονται αντιμέτωποι με συνεχές φτέρνισμα, καταρροή, μπούκωμα και ερεθισμένα μάτια.

Υπολογίζεται ότι περίπου 400 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα, μια κατάσταση κατά την οποία οι ρινικές οδοί ερεθίζονται από αλλεργιογόνα που υπάρχουν στον αέρα, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη γύρη.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι πάσχοντες αυξάνονται, ενώ για πολλούς τα συμπτώματα γίνονται πιο έντονα. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την κλιματική αλλαγή και την αυξημένη παρουσία γύρης στην ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι σήμερα υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης. Σε πρόσφατο δημοσίευμα του BBC παρουσιάζονται απλές, αλλά ουσιαστικές οδηγίες για όσους προσπαθούν να διαχειριστούν τις ανοιξιάτικες αλλεργίες.

Τα ρινικά σπρέι μπορεί να βοηθήσουν περισσότερο από τα χάπια

Πολλοί άνθρωποι, μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, στρέφονται στα αντιισταμινικά χάπια. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα ρινικά σπρέι συχνά είναι πιο αποτελεσματικά, επειδή δρουν απευθείας στο σημείο όπου ξεκινά το πρόβλημα.

Τα σπρέι στοχεύουν τη φλεγμονή στη μύτη και μπορούν να βοηθήσουν στο μπούκωμα, στο φτέρνισμα και σε άλλα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας. Γι’ αυτό και θεωρούνται θεραπεία πρώτης γραμμής τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες.

Τα κορτικοστεροειδή ρινικά σπρέι θεωρούνται από τις πιο αποτελεσματικές επιλογές, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμα μπορεί να είναι και τα συνδυαστικά σκευάσματα.

Ο Stephen Durham, ομότιμος καθηγητής Αλλεργιολογίας και Αναπνευστικής Ιατρικής στο Imperial College London, σημειώνει ότι «τα ρινικά σπρέι συχνά βελτιώνουν ακόμη και τα συμπτώματα από τα μάτια». Όπως προσθέτει, αν ο κνησμός στα μάτια επιμένει, μπορούν να βοηθήσουν κολλύρια με ολοπαταδίνη.

Προσοχή στα αποσυμφορητικά σπρέι

Δεν έχουν όλα τα ρινικά σπρέι την ίδια χρήση. Τα αποσυμφορητικά σπρέι, που μπορεί να περιέχουν ουσίες όπως οξυμεταζολίνη, φαινυλεφρίνη ή ξυλομεταζολίνη, προσφέρουν γρήγορη ανακούφιση, αλλά χρειάζονται προσοχή.

Η χρήση τους για περισσότερες από πέντε ημέρες μπορεί να οδηγήσει σε αντίστροφη συμφόρηση, δηλαδή σε επιδείνωση του μπουκώματος όταν σταματήσει η δράση τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να δημιουργηθεί εξάρτηση από τη συχνή χρήση.

Γι’ αυτό, όσοι έχουν επίμονα συμπτώματα καλό είναι να ζητούν καθοδήγηση από γιατρό ή φαρμακοποιό, αντί να συνεχίζουν μόνοι τους την παρατεταμένη χρήση αποσυμφορητικών.

Αν επιλέξετε χάπι, προτιμήστε νεότερα αντιισταμινικά

Για όσους προτιμούν θεραπεία από το στόμα, οι ειδικοί συστήνουν αντιισταμινικά δεύτερης γενιάς, όπως σετιριζίνη, λοραταδίνη ή φεξοφεναδίνη.

Τα φάρμακα αυτά προκαλούν συνήθως λιγότερη υπνηλία σε σχέση με παλαιότερα αντιισταμινικά και θεωρούνται πιο πρακτική επιλογή για την καθημερινότητα.

Ωστόσο, η Glenis Scadding, ειδικός αλλεργιολόγος στο University College Hospital London, επισημαίνει ότι δεν χρειάζεται πάντα συνδυασμός πολλών θεραπειών χωρίς λόγο.

«Ο συνδυασμός από του στόματος αντιισταμινικού με ρινικό κορτικοστεροειδές είναι συνήθως σπατάλη χρημάτων. Τα αντιισταμινικά από το στόμα προσφέρουν ελάχιστο επιπλέον όφελος», σημειώνει.

Η θεραπεία θέλει σωστό χρόνο

Στην αλλεργική ρινίτιδα, η πρόληψη έχει μεγάλη σημασία. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην περιμένει κανείς μέχρι να επιδεινωθούν τα συμπτώματα για να ξεκινήσει θεραπεία.

Η έναρξη λίγες εβδομάδες πριν από την περίοδο της γύρης μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο έλεγχο των συμπτωμάτων. Σε δοκιμή που αναφέρεται στο δημοσίευμα, όσοι άρχισαν να χρησιμοποιούν ενδορινικά κορτικοστεροειδή τέσσερις εβδομάδες πριν από την περίοδο της γύρης είχαν καλύτερη εικόνα από εκείνους που ξεκίνησαν το σπρέι μόνο όταν εμφανίστηκαν συμπτώματα.

Αυτό συμβαίνει επειδή η φλεγμονή μπορεί να περιοριστεί νωρίτερα, πριν εξελιχθεί σε πιο έντονο και καθημερινό πρόβλημα.

Η συνέπεια κάνει τη διαφορά

Ένα από τα συχνότερα λάθη στη διαχείριση της αλλεργικής ρινίτιδας είναι η ακανόνιστη χρήση της θεραπείας. Πολλοί σταματούν τα φάρμακα μόλις νιώσουν καλύτερα ή τα χρησιμοποιούν μόνο τις ημέρες που τα συμπτώματα είναι έντονα.

Ο Stephen Durham εξηγεί ότι όταν οι ασθενείς λένε πως τα φάρμακα «δεν δουλεύουν», συχνά το πρόβλημα είναι ότι δεν τα χρησιμοποιούν σωστά ή τακτικά.

Η καθημερινή χρήση, ακόμη και τις ημέρες χωρίς έντονα συμπτώματα, την ίδια ώρα και στη σωστή δοσολογία, είναι βασική προϋπόθεση για να υπάρξει αποτέλεσμα.

Η σωστή τεχνική στα σπρέι και στα κολλύρια

Ακόμη και το πιο κατάλληλο φάρμακο μπορεί να μην αποδώσει αν δεν χρησιμοποιείται σωστά. Ένα συχνό λάθος με τα ρινικά σπρέι είναι η εφαρμογή με το κεφάλι γερμένο προς τα πίσω.

Με αυτόν τον τρόπο, το φάρμακο μπορεί να καταλήξει στον λαιμό αντί να παραμείνει στη μύτη, όπου χρειάζεται να δράσει.

Η σωστή τεχνική περιλαμβάνει ελαφριά κλίση του κεφαλιού προς τα εμπρός, κατεύθυνση του ψεκασμού προς το αυτί και όχι προς το κέντρο της μύτης, καθώς και αποφυγή έντονου ρουφήγματος μετά την εφαρμογή.

Για τα κολλύρια, οι ειδικοί προτείνουν να τοποθετούνται οι σταγόνες στην εσωτερική γωνία του ματιού, με το κεφάλι στο πλάι. Στη συνέχεια, το ανοιγοκλείσιμο των ματιών βοηθά στην καλύτερη κατανομή του φαρμάκου.

Περιορίστε όσο γίνεται την επαφή με τη γύρη

Η μείωση της έκθεσης στα αλλεργιογόνα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, ειδικά τις ημέρες με υψηλή συγκέντρωση γύρης.

Το κλείσιμο των παραθύρων, όσο δύσκολο κι αν είναι την άνοιξη, μπορεί να μειώσει την είσοδο γύρης στο σπίτι. Επίσης, γυαλιά και μάσκα όταν βρίσκεστε έξω μπορούν να περιορίσουν την επαφή με τα αλλεργιογόνα.

Μετά την επιστροφή στο σπίτι, ένα ντους μπορεί να απομακρύνει τη γύρη από τα μαλλιά και το πρόσωπο. Διαφορετικά, τα αλλεργιογόνα μεταφέρονται εύκολα σε έπιπλα, μαξιλάρια και κλινοσκεπάσματα, παρατείνοντας την ενόχληση.

Πότε χρειάζεται γιατρός

Η αλλεργική ρινίτιδα συχνά υποτιμάται, επειδή πολλοί τη θεωρούν απλώς μια εποχική καταρροή. Στην πραγματικότητα, όμως, μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ποιότητα ζωής, τον ύπνο, την αναπνοή και την καθημερινή λειτουργικότητα.

Ο παιδοαλλεργιολόγος Barrie Cohen τονίζει ότι, όταν κάποιος ταλαιπωρείται για μήνες κάθε χρόνο, δεν πρόκειται για κάτι αμελητέο.

«Συχνά αντιμετωπίζεται ως κάτι απλό, όπως μια καταρροή. Όμως, αν ταλαιπωρείστε για μήνες κάθε χρόνο, πρόκειται για σημαντικό πρόβλημα», αναφέρει.

Αν τα συμπτώματα επιμένουν παρά τη σωστή χρήση της θεραπείας, είναι σημαντικό να υπάρχει ιατρική αξιολόγηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνυπάρχει άσθμα ή άλλη πάθηση, ενώ για όσους έχουν πιο σοβαρή ή επίμονη εικόνα υπάρχουν και εξειδικευμένες επιλογές, όπως η ανοσοθεραπεία, που μπορεί να προσφέρει πιο μακροχρόνια ανακούφιση.

