Αμαλία Κουσαδιανού-Διδάχου: «Υποτιμάμε τη δύναμη του λόγου» – Το νέο της βιβλίο

Αφορμή της κουβέντας μας στάθηκε το νέο της βιβλίο «Σκέψεις Απόψεις Στοχασμοί», στο οποίο περιλαμβάνονται άρθρα της, πολλά εκ των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Γνώμη», αποχαιρετισμοί, ομιλίες και κριτικές. Η Αμαλία Κουσαδιανού-Διδάχου μοιράζεται με την «Π» σταθμούς της ζωής της και απόψεις της.

Από μικρή ένιωθε την ανάγκη να εκφράζεται μέσω της γραφής, καθώς όπως εξηγεί «είναι θέμα DNA. Ο παππούς μου και η μητέρα μου ήταν άνθρωποι που είχαν γεννηθεί για να διαβάζουν». Μετά το πτυχίο της Φιλοσοφίας άρχισε να αρθρογραφεί, οπότε «σιγά-σιγά πήρα αυτόν τον δρόμο» λέει.

Ωθούμενη από τις πνευματικές της αναζητήσεις, ενόσω εργαζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος τράπεζας, σπούδασε, Φιλοσοφική στο Πανεπιστήμιο Bari της Ιταλίας. «Ηταν δύσκολο, αλλά τα κατάφερα. Οχι γιατί ήμουν κάτι το ιδιαίτερο ή πολύ έξυπνη, αλλά γιατί το ήθελα με πάθος. Το πτυχίο με άριστα ήταν ό,τι πιο ονειρικό».

Τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο της έχουν γραφτεί την περίοδο 2002–2024 και τα παλαιότερα ηχούν εκκωφαντικά επίκαιρα. «Πράγματι, θεωρώ ότι ισχύουν και σήμερα. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. Διότι δεν συγκρατήθηκαν τότε που χρειαζόταν. Τόση σημασία έχει ο χρόνος. Οταν αφήνεσαι, δεν έχεις πια τον έλεγχο. Τα είχαν γράψει και πένες ισχυρές και η ελάχιστη πένα η δική μου. Δεν τους δώσαμε, όμως, σημασία. Κάποτε, ένα άρθρο μπορούσε να ρίξει μια κυβέρνηση ολόκληρη. Τώρα, υποτιμάμε τη δύναμη του λόγου, γιατί δεν μιλάμε πια. Εχουμε αντικαταστήσει τον λόγο με τα κινητά, τα τάμπλετ, τους υπολογιστές…».

Ιδιαίτερα φορτισμένη εμφανίζεται, όταν η συζήτηση πηγαίνει στην ελληνική γλώσσα. «Με τρομάζει, με πανικοβάλλει και με θλίβει η κακοποίησή της. Μάλιστα στο τελευταίο μου άρθρο, έγραψα ότι η οικουμένη θα έπρεπε να είναι χρεώστης με ανεξόφλητο χρέος, λόγω της ελληνικής γλώσσας που της διαθέσαμε. Και το χρέος είναι ανεξόφλητο γιατί είναι πνευματικό και δεν ανταλλάσσεται με είδος».

Αναφερόμενη στη θέση της γυναίκας, αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. «Είχαμε γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γυναίκες έχουν καταλάβει ανώτατες θέσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπωσδήποτε υπάρχει εκπληκτική εξέλιξη» σημειώνει. Τονίζει, ωστόσο, ότι «δεν πρέπει να χαθεί το μέτρο. Ο άνδρας είναι ο σύντροφος, δεν μπορείς να είσαι σε συνεχή πάλη μαζί του». Θεωρεί δε ότι η σύγχρονη γυναίκα «πρέπει να είναι επαγγελματίας, επιτυχημένη, δυναμική, χωρίς, όμως, να χάνει τη θηλυκότητά της. Η θηλυκότητα χαρακτηρίζει το γυναικείο φύλο κι αυτό δεν είναι κακό, είναι δώρο».

«Δημιούργημα καρδιάς» χαρακτηρίζει τη «Διδάχειο Σάλα Πολιτισμού», την οποία εγκαινίασε το 2019, και είναι αφιερωμένη στη μνήμη των προγόνων της Διδάχων. «Μου δίνει τόση χαρά, νιώθω τόση αγάπη» λέει. «Ερχεται ο κόσμος, του αρέσει η Σάλα, κι αυτό με συγκινεί πολύ βαθιά.

Προσπαθώ να κάνω πολιτιστικές εκδηλώσεις επιπέδου και είναι ένας τρόπος να έρχεται σε επαφή ο κόσμος και -το σπουδαιότερο- να ακούει. Διότι το να ακούει και να μαθαίνει κανείς είναι κέρδος του» υπογραμμίζει.

Με την Πάτρα, η σχέση της είναι βαθιά. «Εχω γεννηθεί στον Πύργο, αλλά από 7 ετών ήρθαμε στην Πάτρα» αναφέρει, για να προσθέσει: «Δεν θα την άλλαζα ποτέ με καμία πόλη του κόσμου. Είναι τόσο όμορφη, που σε προκαλεί να τη φτιάξεις ακόμα ωραιότερη. Και, δυστυχώς, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Δεν ξέρω αν είναι θέμα αισθητικής ή θέμα οικονομικό…».

Ως επίλογο, στο πνεύμα των ημερών που διανύουμε, επιλέγει την καταληκτική φράση από ομιλία της στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών το 2004, στο πλαίσιο των Φιλολογικών Βραδινών της Εταιρείας Λογοτεχνών ΝΔ Ελλάδας, της οποίας είναι μέλος: «’’Θα σταθώ στην καταλυτική διαφορά μεταξύ δύο ρημάτων: κατασκευάζω και δημιουργώ. Ο άνθρωπος κατασκευάζει τη μηχανή, μα μόνο ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει τον άνθρωπο!!’’. Γιατί στην εποχή μας , προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε, για να μην πω να υπερβούμε τον Θεό».

