Αμαλιάδα: Το Σάββατο η 23η λαμπαδηδρομία αιμοδοτών

23η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών: Η Αμαλιάδα μεταφέρει τη φλόγα της αγάπης, της ζωής και της αλληλεγγύης.

Αμαλιάδα: Το Σάββατο η 23η λαμπαδηδρομία αιμοδοτών
07 Οκτ. 2025 10:03
Pelop News

Ο Δήμος Ήλιδας, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αμαλιάδας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας, και με τη συμμετοχή του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Δίνω Ζωή», ενώνει τις δυνάμεις του με εκατοντάδες εθελοντές αιμοδότες, συλλόγους γονέων, μαθητές και πολίτες κάθε ηλικίας, για να υποδεχθεί στην πόλη μας τη φλόγα της εθελοντικής αιμοδοσίας, το απόγευμα του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025.

Η 23η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών θα φωτίσει τους δρόμους της Αμαλιάδας με το μήνυμα ότι, «η ζωή χαρίζεται με μια σταγόνα αίμα».

Οι λαμπαδηδρόμοι θα ξεκινήσουν την πορεία αγάπης, ανθρωπιάς και ελπίδας στις 18:00, με σημεία προσυγκέντρωσης την πλατεία Λαζαράκη (Σκακιέρα) και την πλατεία Καλίτσα. Η διαδρομή θα καταλήξει στην πλατεία Ανεμομύλου, όπου στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η τελετή υποδοχής της φλόγας και η κεντρική εκδήλωση με τη συμμετοχή φορέων, εθελοντών και μαθητών.

Στην πλατεία, νέοι και παλιοί αιμοδότες θα «μεταλαμπαδεύσουν» το διαχρονικό μήνυμα της εθελοντικής προσφοράς και της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, αποδεικνύοντας ότι η τοπική κοινωνία παραμένει ενωμένη, ευαισθητοποιημένη και ενεργή στα ζητήματα ζωής.

Η εκδήλωση θα συνοδευτεί από μουσικά δρώμενα, σύντομα μηνύματα εθελοντών και μαθητών, καθώς και από δράσεις ενημέρωσης για τη σημασία της αιμοδοσίας και της τακτικής συμμετοχής σε αυτή.

Η Λαμπαδηδρομία τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ), θεσμών που στηρίζουν και αναδεικνύουν τη δύναμη της εθελοντικής προσφοράς στη χώρα μας.

Ο Δήμος Ήλιδας καλεί όλους τους δημότες να δώσουν το «παρών» και να γίνουν κρίκος στην αλυσίδα της ζωής, συμμετέχοντας στη μεγάλη αυτή γιορτή αγάπης, προσφοράς και ελπίδας.
