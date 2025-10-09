Αμεση σύνδεση Περιμετρικής με Πατρών – Τριπόλεως, έργο «κλειδί» για την Οβρυά

Μετά από χρόνια καθυστερήσεων και τεχνικών εκκρεμοτήτων, η οδική σύνδεση του κόμβου Κ7 της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με την Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως (πρώην 111) μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης. Πρόκειται για ένα έργο – «κλειδί» που αναμένεται να δώσει κυκλοφοριακή ανάσα στην Οβρυά, η οποία αποτελεί μια από τις δύο βασικές εισόδους – εξόδους της νότιας Πάτρας.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χαράλαμπο Μπονάνο, οι διαγωνιστικές διαδικασίες ξεκινούν επίσημα τις επόμενες εβδομάδες, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου που θα επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα πρόσβασης και κυκλοφοριακής συμφόρησης στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης.

Οπως εξήγησε ο κ. Μπονάνος, ο κόμβος Κ7, που είχε κατασκευαστεί στο πλαίσιο της μεγάλης περιμετρικής, έμεινε για χρόνια «τυφλός», χωρίς άμεση σύνδεση με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Η έλλειψη αυτής της σύνδεσης προκαλούσε σοβαρές δυσκολίες τόσο στους κατοίκους των συνοικιών της νότιας Πάτρας, όσο και στους οδηγούς που κινούνται προς την ορεινή ενδοχώρα της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αρκαδίας. Για χρόνια, το έργο παρέμενε στάσιμο λόγω καθυστερήσεων στις απαλλοτριώσεις και έλλειψης χρηματοδότησης.

Πλέον, η κατάσταση αλλάζει, καθώς οι απαλλοτριώσεις που έπρεπε να γίνουν ολοκληρώθηκαν. Να σημειωθεί ότι το έργο με τίτλο «Διάνοιξη και κατασκευή νέας συνδετήριας οδού από τον κόμβο Κ7 της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών έως την ΕΟ Πατρών – Τριπόλεως στην περιοχή Λαμπραίικα», συνολικού προϋπολογισμού 7,45 εκατ. ευρώ και δημόσιας δαπάνης 12,84 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ τον Ιούνιο του 2024.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή νέας οδού μήκους 1.200 μέτρων, που θα συνδέει απευθείας τον κόμβο Κ7 με την Εθνική Οδό 111, στο ύψος του ζαχαροπλαστείου Εντελβάις, δηλαδή στην έξοδο της Οβρυάς. Πρακτικά οι οδηγοί δεν θα χρησιμοποιούν την οδό Ηλείας για να βγουν στην Πατρών – Τριπόλεως, αλλά τη νέα οδική σύνδεση που θα κατασκευαστεί εκτός οικιστικού ιστού Οβρυάς, η οποία θα απαλλαγεί από τον κυκλοφοριακό φόρτο.

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν δύο κυκλικοί κόμβοι στην αρχή και στο τέλος της νέας αρτηρίας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της κυκλοφορίας και η ασφαλής είσοδος – έξοδος των οχημάτων. Προβλέπονται επίσης διάνοιξη και βελτίωση τοπικών δρόμων, καθώς και έργα συναρμογής με το υφιστάμενο δίκτυο.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να αλλάξει τα κυκλοφοριακά δεδομένα στην περιοχή, προσφέροντας έναν νέο, ασφαλή και ταχύτερο άξονα μετακίνησης προς την εθνική οδό, μειώνοντας τον φόρτο στους εσωτερικούς δρόμους της Πάτρας.

Παράλληλα, θα ενισχύσει τη σύνδεση της πόλης με την ορεινή και αγροτική ενδοχώρα, δίνοντας ώθηση στην τοπική οικονομία και στις μεταφορές προϊόντων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι τεχνικές υπηρεσίες της ΠΕ Αχαΐας εκτιμούν ότι, εφόσον δεν υπάρξουν νέες καθυστερήσεις, το έργο θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Μετά από χρόνια αναμονής, ο κόμβος Κ7 παύει επιτέλους να αποτελεί «χαμένο κρίκο» στο οδικό δίκτυο της Πάτρας, προσφέροντας μια ουσιαστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε επί χρόνια κατοίκους, οδηγούς και επαγγελματίες της περιοχής.

Αποκαθίσταται το πρόβλημα στην Καλλιθέα

Λύση δίνεται, επιτέλους, σε ένα χρόνιο και επικίνδυνο σημείο της πρώην «111», στην περιοχή της Καλλιθέας, λίγο μετά τον κόμβο Κ7 προς Χαλανδρίτσα. Πρόκειται για το τμήμα όπου εδώ και χρόνια η κυκλοφορία διεξάγεται με κορύνες και στένωση του οδοστρώματος, εξαιτίας καθίζησης του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τεχνική εταιρεία, έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από άλλο έργο, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση του προβλήματος, χωρίς να απαιτηθεί η κατασκευή παρακαμπτήριας οδού, όπως είχε εξεταστεί σε παλαιότερη φάση.

Η λύση που επελέγη προβλέπει διαμόρφωση και πλήρη ασφαλτόστρωση του τμήματος, με ενίσχυση της υποδομής του οδοστρώματος, ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα της καθίζησης και να αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός των επόμενων εβδομάδων.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται συμπληρωματική προς το μεγάλο έργο σύνδεσης του κόμβου Κ7 της Περιμετρικής Πατρών με την Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως, το οποίο βρίσκεται ήδη σε φάση διαγωνισμού. Με τον τρόπο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιχειρεί να δώσει μια ολοκληρωμένη λύση στα προβλήματα της νοτιοδυτικής πλευράς της Πάτρας, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και λειτουργικότητας του οδικού δικτύου.

