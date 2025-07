Άμυνα, ενέργεια, αγωγοί και Τουρκία – Όλη η ατζέντα Τραμπ για την Ελλάδα στην ακρόαση Γκίλφοϊλ

Επτά μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ ως 47ου Προέδρου των ΗΠΑ χρειάστηκαν, για να αποκρυσταλλωθούν οι απόψεις, αλλά και να αποτυπωθεί δημόσια η στρατηγική της διοίκησής του απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Αφορμή για να ανοίξει η νέα διοίκηση Τραμπ τα χαρτιά της αποτέλεσε η χθεσινή ακρόαση από τη Γερουσία των ΗΠΑ της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη θέση της Πρέσβεως της χώρας της, στην Ελλάδα. Έχοντας μελετήσει τα πεδία ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, αλλά και μεταφέροντας το στίγμα της νέας διοίκησης των ΗΠΑ για τις διμερείς σχέσεις, η κυρία Γκίλφοϊλ εξήρε το ρόλο της Ελλάδας στη σύλληψη και την εμπέδωση της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στην αξιοπιστία της χώρας ως ακλόνητης συμμάχου εντός και εκτός ΝΑΤΟ, ενώ αποκάλυψε νέα επενδυτικά projects που φαίνεται να προωθεί η διοίκηση Τραμπ στην ευρύτερη περιοχή.

Από τις πρώτες στιγμές της τοποθέτησής της, πάντως, η κυρία Γκίλφοϊλ ξεχώρισε το τρίπτυχο: Άμυνα, Ενέργεια, Αξιοπιστία, περιγράφοντας την Ελλάδα ως «πυλώνα σταθερότητας» στην ευρύτερη περιοχή. Μιλώντας σε προσωπικό τόνο, η νέα Πρέσβειρα δεσμεύτηκε πως θα συνεισφέρει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των αμυντικών δυνατοτήτων της Ελλάδας, δήλωσε βέβαιη πως η Αθήνα θα πιάσει τον στόχο για το 5% επί του ΑΕΠ για τις δαπάνες του ΝΑΤΟ, ενώ υποστήριξε ότι η Ελλάδα έρχεται Πέμπτη ως προς το ετήσιο κόστος των αμυντικών δαπανών της παγκοσμίως.

