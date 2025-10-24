«Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο»: Το μήνυμα του Υπουργείου Μεταφορών για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου

Με αφορμή τις αυξημένες μετακινήσεις για την 28η Οκτωβρίου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να τηρήσουν τους κανόνες οδικής ασφάλειας, θυμίζοντας ότι πέρυσι τέτοια εποχή 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

24 Οκτ. 2025 14:28
Pelop News

«Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο». Με αυτό το λιτό αλλά εύγλωττο μήνυμα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις του τετραημέρου της 28ης Οκτωβρίου, καθώς αναμένονται χιλιάδες εκδρομείς σε όλη τη χώρα.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι η υπεύθυνη οδική συμπεριφορά δεν αφορά μόνο την προσωπική ασφάλεια, αλλά και τη ζωή των συνεπιβατών και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του —την οποία δημοσίευσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης—, πέρυσι το ίδιο διάστημα 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη προσοχής: «Η συμπεριφορά μας στον δρόμο έχει συνέπειες, όχι μόνο για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και για τις ζωές άλλων οδηγών, επιβατών και πεζών».

Tα περισσότερα τροχαία συμβαίνουν λόγω:

  • Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
  • Οδήγηση με κόπωση, κυρίως νύχτα
  • Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
  • Υπερβολική ταχύτητα
  • Μη χρήση ζώνης και κράνους

 
