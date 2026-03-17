«Αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε», μήνυμα από IDF

Μιλώντας σήμερα (17/3/2026) στα ΜΜΕ ο εκπρόσωπος του στρατού Έφι Ντεφρίν τόνισε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχεύουν όποιον «αποτελεί απειλή για το κράτος του Ισραήλ», μεταξύ τους και του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σε ερώτημα αν οι IDF γνωρίζουν την τύχη του Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά τον διορισμό του, ο Ντεφρίν απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε: «Μπορώ όμως να πω ένα πράγμα: θα συνεχίσουμε – όπως έχουμε αποδείξει – να καταδιώκουμε όποιον αποτελεί απειλή για το κράτος του Ισραήλ, και όποιος σηκώσει χέρι εναντίον του δεν θα γλιτώσει από εμάς. Θα τον καταδιώξουμε, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε».

Ο Ντεφρίν είπε επίσης ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να στοχεύει μέλη των παραστρατιωτικών δυνάμεων Μπασίτζ του Ιράν: «Το επαναλαμβάνω εδώ, θα φτάσουμε σε όλους, ανεξάρτητα από το πού και πότε». Νωρίτερα την Τρίτη οι IDF ανακοίνωσαν την ότι σκότωσαν τον διοικητή της δύναμης, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Τέλος, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη εκστρατεία ακόμη και την περίοδο του εβραϊκού Πάσχα που πέφτει στις πρώτες οκτώ ημέρες του Απριλίου.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στο Al Jazeera, ήταν ο πρώτος αξιωματούχος που αντέδρασε στην είδηση για τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί.

Παρά το γεγονός ότι δεν το επιβεβαίωσε, τόνισε ότι πρόκειται για ένα σύστημα που βασίζεται σε θεσμούς και ότι όποιος και αν σκοτωθεί δεν θα κλονίσει πραγματικά το σύστημα.

Είπε ότι το πιο σημαντικό πρόσωπο ήταν ο ηγέτης – και ο ηγέτης σκοτώθηκε, αλλά αυτό δεν κλόνισε πραγματικά το σύστημα.

