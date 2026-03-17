«Αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε», μήνυμα από IDF

Όσους ηγέτες μας και να σκοτώσετε, το καθεστώς δεν κλονίζεται, απαντά το Ιράν

17 Μαρ. 2026 22:35
Μιλώντας σήμερα (17/3/2026) στα ΜΜΕ ο εκπρόσωπος του στρατού Έφι Ντεφρίν τόνισε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχεύουν όποιον «αποτελεί απειλή για το κράτος του Ισραήλ», μεταξύ τους και του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Φρίκη στο Αφγανιστάν: Ασθενείς καίγονταν στα κρεβάτια τους, τουλάχιστον 400 νεκροί σε βομβαρδισμό κέντρου απεξάρτησης

Σε ερώτημα αν οι IDF γνωρίζουν την τύχη του Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά τον διορισμό του, ο Ντεφρίν απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε: «Μπορώ όμως να πω ένα πράγμα: θα συνεχίσουμε – όπως έχουμε αποδείξει – να καταδιώκουμε όποιον αποτελεί απειλή για το κράτος του Ισραήλ, και όποιος σηκώσει χέρι εναντίον του δεν θα γλιτώσει από εμάς. Θα τον καταδιώξουμε, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε».

Ο Ντεφρίν είπε επίσης ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να στοχεύει μέλη των παραστρατιωτικών δυνάμεων Μπασίτζ του Ιράν: «Το επαναλαμβάνω εδώ, θα φτάσουμε σε όλους, ανεξάρτητα από το πού και πότε». Νωρίτερα την Τρίτη οι IDF ανακοίνωσαν την ότι σκότωσαν τον διοικητή της δύναμης, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Τέλος, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη εκστρατεία ακόμη και την περίοδο του εβραϊκού Πάσχα που πέφτει στις πρώτες οκτώ ημέρες του Απριλίου.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στο Al Jazeera, ήταν ο πρώτος αξιωματούχος που αντέδρασε στην είδηση για τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί.

Παρά το γεγονός ότι δεν το επιβεβαίωσε, τόνισε ότι πρόκειται για ένα σύστημα που βασίζεται σε θεσμούς και ότι όποιος και αν σκοτωθεί δεν θα κλονίσει πραγματικά το σύστημα.

Είπε ότι το πιο σημαντικό πρόσωπο ήταν ο ηγέτης – και ο ηγέτης σκοτώθηκε, αλλά αυτό δεν κλόνισε πραγματικά το σύστημα.

22:45 Coca-Cola Τρία Έψιλον: Ολοκληρώνεται το έργο για την προστασία του νερού στην περιοχή του Αιγίου
22:35 «Αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε», μήνυμα από IDF
22:26 Πάτρα: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του 50χρονου από το τροχαίο στην Εθνική Οδό
22:15 Φρίκη στο Αφγανιστάν: Ασθενείς καίγονταν στα κρεβάτια τους, τουλάχιστον 400 νεκροί σε βομβαρδισμό κέντρου απεξάρτησης
22:05 Τα αποτελέσματα για το voucher των 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ, δείτε αν είστε στους δικαιούχους
21:53 Μητέρα και κόρες πιάστηκαν στα χέρια με εκτός υπηρεσίας αστυνομικούς, επικράτησε χάος!
21:45 Τι ισχύει με τον κατώτατο μισθό: Ποιοι 100% θα πάρουν αυξήσεις από τον Απρίλιο 2026
21:41 Τσιτσιπάς σε ελεύθερη πτώση: Για πρώτη φορά εκτός top-50 μετά τον Απρίλιο του 2018
21:33 «Περιμένουμε όλες τις ομάδες να αγωνιστούν στο Μουντιάλ με βάση το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί», η FIFA για το Ιράν
21:33 Αυστρία: Τέσσερις νεκροί από κατάρρευση σκαλωσιάς στη Βιέννη
21:22 Το Reuters αποκαλύπτει ότι οι ΗΠΑ ζητούν από τη Δαμασκό να στείλει στρατό στον Λίβανο για να βοηθήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ
21:12 Κεφαλονιά: Απαγόρευση απόπλου και άρση απαγόρευσης Ε/Γ-Ο/Γ στη Σάμη
21:02 Πάτρα: Το 5ο ΓΕ.Λ., Σχολείο υποδοχής Erasmus, ΦΩΤΟ
20:52 Άγιο είχαν μαθητές στη Ζάκυνθο, το λεωφορείο, που τους μετέφερε συγκρούστηκε με ΙΧ, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:32 Πάτρα: Δύο νέα τροχαία σχεδόν την ίδια ώρα, τέσσερα στο σύνολο! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ έχει κάνει ανόητο λάθος»
20:09 Γιορτή στις Ακαδημίες της Παναχαϊκής – Φωτογραφίες
20:00 ΠΑΣΟΚ: Πρότεινε τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής
19:50 Καραβίας στον Peloponnisos FM: «Ξεκάθαρος στόχος της Θύελλας η παραμονή, νίκη στη πρεμιέρα»
19:45 Πάτρα: Σοκ με νέο τροχαίο στην Εθνική Οδό, τραυματίστηκε άνδρας πολύ σοβαρά, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
