Αναγκαία η παρέμβαση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Η παρέμβαση του προέδρου της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορου Σεβαστίδη, στη δίκη των Τεμπών ήταν όχι μόνο εύστοχη, αλλά και απολύτως επιβεβλημένη.

Με θεσμική καθαρότητα ανέδειξε τον κίνδυνο μετατροπής της δικαστικής διαδικασίας σε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης και παραπληροφόρησης.

Η παρέμβασή του έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιχειρεί να βάλει φραγμούς σε πρακτικές που εργαλειοποιούν την τραγωδία. Ωστόσο, ρεαλιστικά, δύσκολα θα ανακοπεί η τοξικότητα που τροφοδοτείται από τέτοιες συμπεριφορές. Ομως, τέτοιες παρεμβάσεις πρέπει να συνεχίζονται, ώστε να μην παραδοθεί η κοινωνία σε παραπληροφόρηση και πολιτική χειραγώγηση.

