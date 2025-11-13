«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Yποπτες 1.200 αιτήσεις από Ηλεία

Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου αποκάλυψε ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις, έως και 20 άτομα διεκδίκησαν επιχορήγηση για το ίδιο σπίτι»

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Yποπτες 1.200 αιτήσεις από Ηλεία
13 Νοέ. 2025 20:00
Σημαντικές παρατυπίες εντοπίστηκαν στην Ηλεία, φέρνοντας τον νομό της Δυτικής Ελλάδας στο επίκεντρο των ελέγχων για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Το υπουργείο προχώρησε στην ανάκληση 3.000 αιτήσεων πανελλαδικά, εκ των οποίων οι 1.200 αφορούν την Ηλεία, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές ασυμφωνίες και πολλαπλές δηλώσεις για τα ίδια ακίνητα.

Η κ. Μιχαηλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ERTnews, αποκάλυψε ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις, έως και 20 άτομα διεκδίκησαν επιχορήγηση για το ίδιο σπίτι», υπογραμμίζοντας πως το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο στην Ηλεία, η οποία συγκέντρωσε το ένα τρίτο των συνολικών αιτήσεων του προγράμματος. «Είδαμε κάτι περίεργο, ότι το 1/3 του προγράμματος συγκεντρώνεται στην Ηλεία και λέμε “τι γίνεται εκεί πέρα;”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός τόνισε ότι οι παρατυπίες εντοπίστηκαν εγκαίρως, πριν εκταμιευθούν τα κονδύλια, οπότε δεν προκύπτει αξιόποινη πράξη. «Ευτυχώς το προλάβαμε και δεν δόθηκαν δημόσια χρήματα. Το σύστημα είναι ψηφιακό, θυμάται και κρατά μνήμη για κάθε αίτηση. Ετσι, μπορούμε όχι μόνο να σχεδιάζουμε προγράμματα, αλλά και να τα ελέγχουμε ουσιαστικά», ανέφερε.

Με αφορμή τα όσα είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου η «Πελοπόννησος» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Βαγγέλη Καραχαλιο, ο οποίος τόνισε: «Ενημερώθηκα για την καταγγελία της υπουργού και μου έκανε και μένα εντύπωση, ωστόσο δεν γνωρίζω το παραμικρό. Προφανώς κάτι δεν έγινε σωστά, όμως δεν ξέρω και δεν μπορώ να δώσω απάντηση».

 

