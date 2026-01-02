Ανακοίνωσε Αλεν η Ενωση Γλαύκου Εσπερου

Την απόκτηση του Ράιαν Αλεν ανακοίνωσε η Ενωση Γλαύκου Εσπερου με επίσημη ανακοίνωση. Αναλυτικά:

«Η Α.Ε. Γλαύκου-Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ryan Allen και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της. Ευχόμαστε στον Ryan να είναι υγιής και να εκπληρώσει τις ατομικές του φιλοδοξίες, βοηθώντας, παράλληλα, την Ένωση να υλοποιήσει τους στόχους της.

Ο γεννημένος την 13η Ιουλίου 1998, στo Bowie του Maryland των ΗΠΑ Ryan Julius Allen έχει ύψος 1,87 και αγωνίζεται ως guard. Ο αριστερόχειρας άσος είναι απόφοιτος του Delaware Fightin Blue Hens, με το οποίο στην τελευταία του σεζόν στο NCAA την περίοδο 2021-22 είχε μ.ο. 11,5 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 33 παιχνίδια σε σχεδόν 30 λεπτά συμμετοχής με 39,9% εντός παιδιάς, 33,3% στα τρίποντα και 69% στις βολές.

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη αγωνίστηκε τη σεζόν 2022-23. Συγκεκριμένα στη Γεωργία με την Cactus Tbilisi έχοντας μ.ο. 18,8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 20 παιχνίδια μένοντας στο παρκέ περίπου 33 λεπτά με 42,3% εντός παιδιάς, 31,2% στα τρίποντα και 77,5% στις βολές.

Την περίοδο 2023-24 έπαιξε με την Ελευθερούπολη στην Elite League και σε 30 παιχνίδια είχε μ.ο. 13,5 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ με 43,1% εντός παιδιάς, 35,8% στα τρίποντα και 73,8% στις βολές σε 24,2 λεπτά συμμετοχής, καταλαμβάνοντας με την ομάδα του τη 2η θέση στην κανονική περίοδο.

Πέρυσι (2024-25) αγωνιζόμενος επίσης στην Elite League με τον Έσπερο Λαμίας σε 23 παιχνίδια είχε μ.ο. 14 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 3 ασίστ με 38,2% εντός παιδιάς, 30,4% στα τρίποντα και 66,7% στις βολές σε 23 λεπτά συμμετοχής».

