Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2026 – Πόσες αιτήσεις ικανοποιήθηκαν

Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής για το έτος 2026, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν τόσο τον συνολικό όγκο των αιτήσεων όσο και το ποσοστό όσων τελικά ικανοποιήθηκαν.

Στη διαδικασία των μεταθέσεων Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή συμμετείχαν 4.434 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν 2.435, ποσοστό 54,92%. Στην Ειδική Αγωγή τύπου ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ υποβλήθηκαν 770 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν οι 370, δηλαδή ποσοστό 48,05%. Για τις μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής τύπου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. οι αιτήσεις έφτασαν τις 379, με 102 εγκρίσεις και ποσοστό 26,91%, ενώ στην κατηγορία ΣΜΕΑ003, που αφορά δομές Κωφών-Τυφλών, από τις 121 αιτήσεις εγκρίθηκαν μόλις 6, κάτι που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,96%.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής στην οποία τοποθετούνται, ώστε να ενημερωθούν τόσο για τα οργανικά κενά στις σχολικές μονάδες όσο και για την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης. Μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους, θα αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους. Στη ρύθμιση αυτή περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2026.

Σε ό,τι αφορά τα στελέχη εκπαίδευσης, προβλέπεται ότι θα αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους. Παράλληλα, για όσους υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης αλλά δεν εντάχθηκαν στους πίνακες, το υπουργείο σημειώνει ότι αυτό οφείλεται είτε στην έλλειψη κενών οργανικών θέσεων είτε στο γεγονός ότι δεν συγκέντρωσαν περισσότερες μονάδες μετάθεσης από εκείνους που τελικά μετακινήθηκαν.

Συνολικά, από τις τέσσερις βασικές κατηγορίες που ανακοίνωσε το υπουργείο, προκύπτει ότι εγκρίθηκαν 2.913 μεταθέσεις σε σύνολο 5.704 αιτήσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης καταγράφηκε στη Γενική Εκπαίδευση, ενώ η πιο περιορισμένη δυνατότητα μετακινήσεων εμφανίστηκε στις ειδικές δομές Κωφών-Τυφλών.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2026

Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Σχολεία Κωφών-Τυφλών, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. έτους 2026

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2026

